В Полярном открылась выставка художника Дмитрия Новицкого

Жители Кольского полуострова смогут увидеть лучшие работы Мурманских художников и рукодельниц. Выставки откроются в 8 городах и поселках. Этот большой проект, объединяющий наш регион, состоится в преддверии 80-летия Мурманской области. Вчера в Полярном открылась выставка художников Дмитрия и Нины Новицких.

Моряки, ледокол, зимние пейзажи. Север на полотнах мурманского художника Дмитрия Новицкого - тёплый, от иллюстраций не веет холодом, наоборот. Первый снег, саамская зима - мотивы узнаваемы всеми. Работы Дмитрия не оставляют зрителей равнодушными к темам, которые волнуют его самого.



Дмитрий Новицкий, художник: «Нам не хватает тепла. Я стараюсь вот эту нехватку отразить на работах. Ну, наверное, это обусловлено тем, где мы живём. Это всё-таки северный край и, поэтому, что-то навеяло. Период освоения севера, потом наши северные пейзажи».



Картины появились на свет в течение пяти лет. Дмитрий говорит, что все картины любимые во время их написания. А после, он без грусти отправляет их в самостоятельную жизнь. Дарит знакомым, музеям. Так произошло и в этот раз. Художник подарил краеведческому музею Полярного картину «Колобок, это ты?»



Семён Кауров, Глава администрации ЗАТО Александровск: «За окном северная погода, но спасибо Дмитрию, спасибо нашему комитету по культуре, которые создали нам такой позитив, такую яркость. Я считаю, что это необходимо. Я считаю, что это надо размножить и плакатами и баннерами завесить стены домов. Это очень красиво, мне кажется».



Дмитрий Новицкий - член Союза художников России, преподаватель Детской художественной школы Мурманска. Он участник региональных, всероссийских и международных выставок. Работы художника хранятся в частных и муниципальных коллекциях России и за рубежом. Но на выставке представлены работы и его мамы и одновременно творческого наставника - Нины Новицкой. Например, художественно оформленная стиральная доска - её произведение.



Елизавета Терёхина: «Мне понравилось, что картины очень необычные, необычно нарисовано. И ещё на тканях разные темы. Краски очень ярки, понравилось мне».



Галина Буярская: «Выставка замечательная. Особенно всё, что касается севера, льдины. Вон тот дедушка понравился, картина, где дедуля сидит. Это что-то».



Дарья Демидова-Вовк: «Знаете, даже если холодно, север - очень тёплое место. Красивое, если приглядеться. Может, не сразу видно, но очень красиво».



Выставка картин Дмитрия Новицкого в Полярном - это старт серии вернисажей, которые будут открыты в 8 городах и посёлках Мурманской области. Северяне увидят произведения 13 заполярных художников.