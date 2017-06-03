Вы не хотите читать? Вы хотите смотреть всё и сразу? Тогда эта страничка для вас. Только здесь вы найдёте полное видео программы «Дежурный по Печенге» от 3 июня 2017 года.

Сегодня в выпуске:

Корпоративный форум «Норильского никеля» - «Лидерство - это ответственность» состоялся в Москве



Коллеги из Норильска приехали в гости с проверкой. В Кольской ГМК завершился аудит второй стороны.



На фасадах домов в Печенгском районе скоро появятся новые произведения искусства. А кто станет их авторами?



Генеральная уборка парков и азы энергосбережения. В Мончегорске, Заполярном и Никеле начнётся экологический марафон «Понеслось».