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Полное видео программы «Дежурный по Печенге»

19:5903 июня 2017Просмотров: 74

Вы не хотите читать? Вы хотите смотреть всё и сразу? Тогда эта страничка для вас. Только здесь вы найдёте полное видео программы «Дежурный по Печенге» от 3 июня 2017 года.

Сегодня в выпуске:

Корпоративный форум «Норильского никеля» - «Лидерство - это ответственность» состоялся в Москве

Коллеги из Норильска приехали в гости с проверкой. В Кольской ГМК завершился аудит второй стороны.

На фасадах домов в Печенгском районе скоро появятся новые произведения искусства. А кто станет их авторами?

Генеральная уборка парков и азы энергосбережения. В Мончегорске, Заполярном и Никеле начнётся экологический марафон «Понеслось». 

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