Сотрудники Росгвардии посетили «Мурманский центр социальной помощи семье и детям»

Бойцы ОМОН поздравили воспитанников центра с их праздником, поучаствовали в веселых викторинах и организовали чаепитие с вкусными пирогами.

Кроме этого сотрудники Росгвардии рассказали ребятам об увлекательной службе в новой силовой структуре и ответили на их вопросы.

Большинство ребят интересовал вопрос, какими качествами должен обладать будущий сотрудник Росгвардии и какими единоборствами нужно заниматься, чтобы поступить на службу.

«Работа с подрастающим поколением, в том числе с воспитанниками таких центров является не только неотъемлемой частью нашей службы, но и нашим долгом. Видя к чему приводит постоянная работа над самим собой и самосовершенствование, ребята не сдадутся и достойно шагнут во взрослую жизнь и будут надежными защитниками нашей Родины», - подчеркнул психолог ОМОН Росгвардии по Мурманской области майор полиции Сергей Лоб.

Напомним, что бойцы ОМОН являются частыми гостями «Мурманского центра социальной помощи семье и детям», проводят для ребят спортивные состязания и праздники, сообщает пресс-служба Росгвардии.