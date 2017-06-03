16+
+
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

В Мурманске в сквере на улице Ленинградской прошел Праздник колесниц

16:3003 июня 2017Просмотров: 168

Несмотря на холодную Заполярную погоду, в центре города собрались почитатели индийской культуры со всего Мурманска и области.

Праздник колесниц, Ратха-Ятра, один из крупнейших праздников Индии, ежегодно собирающий десятки тысяч гостей. В Заполярье это событие проводится уже в седьмой раз.

Согласно легенде он знаменует собой возвращение Кришны домой после долгих странствий.

Подобно ему паломники шествуют рядом с колесницей, на которой восседают деревянные божества Джаганнатхи, Баладева и Субхадры.

Напомним, что эти выходные в Мурманской области проходит 7-й традиционный фестиваль индийской культуры. 

 

Читайте также
В России назвали самую востребованную профессиюНу, что - в Териберку? Дорога к старинному селу снова открытаПолиция разыскивает без вести пропавшего мурманчанинаВ Алакуртти дорожная полиция задержала нетрезвого мужчину без прав
В Мурманской области стартует конкурс фотографий «Посади Дерево!»В краеведческом музее расскажут про врача-хирурга Василия ЦвиневаПервый круиз на Землю Франца-Иосифа стартует из Мурманска 14 июняВ Мурманском художественном музее работает мини-выставка, посвященная Марку ШагалуПолиция разыскивает без вести пропавшего Ипатова Юрия БорисовичаС 5 июня изменится расписание автобусного маршрта №6Т
Комментарии
Июнь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс