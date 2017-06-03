В Мурманске в сквере на улице Ленинградской прошел Праздник колесниц

Несмотря на холодную Заполярную погоду, в центре города собрались почитатели индийской культуры со всего Мурманска и области.
Праздник колесниц, Ратха-Ятра, один из крупнейших праздников Индии, ежегодно собирающий десятки тысяч гостей. В Заполярье это событие проводится уже в седьмой раз.
Согласно легенде он знаменует собой возвращение Кришны домой после долгих странствий.
Подобно ему паломники шествуют рядом с колесницей, на которой восседают деревянные божества Джаганнатхи, Баладева и Субхадры.
Напомним, что эти выходные в Мурманской области проходит 7-й традиционный фестиваль индийской культуры.