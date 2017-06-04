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Многоразовая ракета Falcon 9 успешно приземлилась вчера во Флориде

13:3404 июня 2017Просмотров: 90

SpaceX успешно вывела на орбиту корабль с грузом для МКС и вернула ступень ракеты на Землю.

Американская компания SpaceX успешно вывела на заданную орбиту корабль Dragon с грузом к Международной космической станции (МКС). Старт ракеты-носителя Falcon 9 состоялся вчера в 00:08 по московскому времени с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).

Погода на мысе Канаверал в субботу на 60% благоприятствовала запуску. Опасения метеорологов вызывала лишь облачность.

SpaceX подтвердила отделение нижней ступни носителя, отделение верхней ступени от капсулы Dragon, ее выход на орбиту и развертывание панелей солнечных батарей. «Dragon движется к Международной космической станции, их рандеву намечено на понедельник», - сообщили в компании. В NASA уточнили, что стыковка космического «грузовика» с орбитальным комплексом начнется 5 июня в 17:00 по московскому времени, сообщает ТАСС.

Затем, SpaceX во главе с Илоном Маском удалось в очередной раз вернуть на Землю в целости отработанную нижнюю ступень носителя. Она совершила управляемый спуск на платформу на мысе Канаверал в нескольких милях от места старта. Этот маневр отрабатывается для повторного применения ступени при новых стартах и призван существенно снизить стоимость запуска ракет. «Операция прошла благополучно. Первая ступень Falcon 9 приземлилась», - сообщила SpaceX.

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