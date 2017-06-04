Владимир Путин снял ограничения на найм турецких работников

Президент Владимир Путин исключил ряд ограничений из списка специальных мер в отношении Турции, сообщает пресс-служба Кремля.

«Внести в Указ Президента Российской Федерации от 28 ноября 2015 года… изменения: подпункты «б» и «в» пункта 1 признать утратившими силу», — приводится в тексте указа.

Пункт «б» указа «О специальных экономических мерах» вводил ограничения на выполнение турецкими компаниями отдельных видов работ или услуг на территории России. В свою очередь, пункт «в» содержал запрет на найм турецких работников для работодателей, не включенных в перечень, определяемый правительством.

Москва ввела ряд ограничений в отношении Анкары, в том числе и эмбарго на поставки продуктов, после атаки турецких ВВС на Су-24 в Сирии в ноябре 2015 года, сообщает РИА Новости.