16+
+
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Владимир Путин снял ограничения на найм турецких работников

16:1604 июня 2017Просмотров: 49

Президент Владимир Путин исключил ряд ограничений из списка специальных мер в отношении Турции, сообщает пресс-служба Кремля.

«Внести в Указ Президента Российской Федерации от 28 ноября 2015 года… изменения: подпункты «б» и «в» пункта 1 признать утратившими силу», — приводится в тексте указа.

Пункт «б» указа «О специальных экономических мерах» вводил ограничения на выполнение турецкими компаниями отдельных видов работ или услуг на территории России. В свою очередь, пункт «в» содержал запрет на найм турецких работников для работодателей, не включенных в перечень, определяемый правительством.

Москва ввела ряд ограничений в отношении Анкары, в том числе и эмбарго на поставки продуктов, после атаки турецких ВВС на Су-24 в Сирии в ноябре 2015 года, сообщает РИА Новости.

Читайте также
Алексей Венедиктов: Честность – лучшая политикаЗа продажу и хранение «веселящего газа» хотят ввести уголовную ответственностьПрокуратура разбирается в ситуации с ущемлением прав детей-инвалидов в мурманском кафе «Сумах»Полиция ищет очевидцев декабрьского ДТП по дороге в Росляково
В Росляково просёлочная дорога, ведущая к заливу засыпана мусоромНа Северном флоте наградили участников чемпионата по офицерскому троеборьюШкольники из Мурманска сыграют в квест-игру «Путешествие по Мурманску»Многоразовая ракета Falcon 9 успешно приземлилась вчера во Флориде15 июня у каждого появится возможность задать вопрос Владимиру ПутинуПолное видео программы «Дежурный по Печенге»
Комментарии
Июнь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс