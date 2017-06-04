За продажу и хранение «веселящего газа» хотят ввести уголовную ответственность

Глава Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов обратился в МВД по поводу необходимости принять меры по контролю за продажей закиси азота.

Заместитель министра силового ведомства Михаил Ваничкин сообщил, что МВД уже рассматривает такие меры. В частности, «веселящий газ», который в медицине используют для наркоза, хотят включить в запретительный список, чтобы ограничить возможности для его приобретения.

По мнению правоохранителей, это не усложнит использование медицинской закиси азота, но позволит установить уголовную ответственность за незаконный оборот в целях сбыта, сообщает Российская газета.

Предложение полиции поддерживают и минздрав, и Роспотребнадзор.