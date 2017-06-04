16+
+
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

За продажу и хранение «веселящего газа» хотят ввести уголовную ответственность

16:2804 июня 2017Просмотров: 51

Глава Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов обратился в МВД по поводу необходимости принять меры по контролю за продажей закиси азота.

Заместитель министра силового ведомства Михаил Ваничкин сообщил, что МВД уже рассматривает такие меры. В частности, «веселящий газ», который в медицине используют для наркоза, хотят включить в запретительный список, чтобы ограничить возможности для его приобретения.

По мнению правоохранителей, это не усложнит использование медицинской закиси азота, но позволит установить уголовную ответственность за незаконный оборот в целях сбыта, сообщает Российская газета.

Предложение полиции поддерживают и минздрав, и Роспотребнадзор. 

Читайте также
Алексей Венедиктов: Честность – лучшая политикаПрокуратура разбирается в ситуации с ущемлением прав детей-инвалидов в мурманском кафе «Сумах»Владимир Путин снял ограничения на найм турецких работниковПолиция ищет очевидцев декабрьского ДТП по дороге в Росляково
В Росляково просёлочная дорога, ведущая к заливу засыпана мусоромНа Северном флоте наградили участников чемпионата по офицерскому троеборьюШкольники из Мурманска сыграют в квест-игру «Путешествие по Мурманску»Многоразовая ракета Falcon 9 успешно приземлилась вчера во Флориде15 июня у каждого появится возможность задать вопрос Владимиру ПутинуПолное видео программы «Дежурный по Печенге»
Комментарии
Июнь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс