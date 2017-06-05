5 июня фитосанитары отмечают профессиональный праздник

5 июня - День службы по карантину растений, которой в нашей стране исполнилось уже 86 лет.

Корни самого термина «карантин» происходят от итальянского quarante-giorini, обозначавшее 40-дневный срок, в течение которого выдерживались на отдалённом рейде корабли, прибывающие в приморские города Италии из восточных стран.

Это правило было установлено из-за опасности завоза чумы. Уже в 1374 году термин стал официальным и носил характер запрета въезда в страну при подозрении завоза заболевания.

Основными задачами службы по карантину растений в наши дни являются защита территории России от заноса и дальнейшего распространения особо опасных карантинных объектов, а также выявление и ликвидация ограниченно распространённых карантинных объектов, способных нанести значительный вред сельскому, лесному хозяйству и экономике России в целом.

Проще говоря, защита от опасных вредителей, сорняков и болезней.

В настоящее время на территории нашего региона карантинный надзор осуществляют отдел карантинного фитосанитарного контроля на Государственной границе РФ и фитосанитарного надзора Управления Россельхознадзора по Мурманской области.