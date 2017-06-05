Губернатор Марина Ковтун: «Общество вполне справедливо отреагировало на это проявление абсолютного хамства»

Сегодня губернатор Мурманской области Марина Ковтун на оперативном заседании регионального правительства высказала свое отношение к случаю, который произошел в мурманском кафе «Сумах».

Напомним, накануне Дня защиты детей охранник этого заведения отказался пускать в кафе трех женщин с детьми–инвалидами. Не пустил, потому что те находились в инвалидных колясках.

Этот случай имел огромный общественный резонанс. Администрация кафе тут же заявила, что охранник уволен и принесла извинения женщинам.

«Ситуация не просто некрасивая, она целиком и полностью подпадает под уголовную ответственность», - заявила сегодня губернатор. – «Общество вполне справедливо отреагировало на это проявление абсолютного хамства, когда трех мам с тремя детьми с ограниченными возможностями не впустили в зал кафе. Поступок охранника или какого-то там должностного лица вызвал осуждение на всех уровнях, действия сотрудников были по достоинству, в кавычках, оценены».

Губернатор заметила, что с точки зрения доступности этого заведения общепита, там было создано все – и лифты, и столики для людей ограниченными возможностями. Но возник человеческий фактор.

«Доступная среда по факту оказалось недоступной по отношению к этим людям. Опозорились на всю страну! Оказывается руководству заведения не только надо обеспечивать доступность среды, но еще и с персоналом работать тщательно», - сказала Марина Ковтун.

Губернатор удивилась, что оказывается надо напоминать людям о простых вещах: сострадании, человечности, уважении друг к другу.

«Мне кажется, неприятие или уничижение права слабого человека говорит о моральном здоровье общества. Хотя не хочется говорить об обществе, когда речь идет об одном человеке, переусердствовавшем на рабочем месте».

Об уровне развития общества судят по отношению к детям и старикам. Мне кажется, вот этот случай он еще раз напомнит о необходимости быть внимательными, отметила Марина Ковтун.