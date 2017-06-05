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Губернатор Марина Ковтун: «Общество вполне справедливо отреагировало на это проявление абсолютного хамства»

16:3005 июня 2017Просмотров: 210

Сегодня губернатор Мурманской области Марина Ковтун на оперативном заседании регионального правительства высказала свое отношение  к случаю, который произошел в мурманском  кафе «Сумах».

Напомним, накануне Дня защиты детей охранник этого заведения отказался пускать в кафе трех женщин с детьми–инвалидами. Не пустил, потому что те находились в инвалидных колясках.

Этот случай имел огромный общественный резонанс. Администрация  кафе тут же заявила, что охранник уволен и принесла извинения женщинам.

«Ситуация не просто некрасивая, она целиком и полностью подпадает под уголовную ответственность», - заявила сегодня губернатор.  «Общество вполне справедливо отреагировало на это проявление абсолютного хамства, когда трех мам с тремя детьми с ограниченными возможностями не впустили в зал кафе.  Поступок охранника или какого-то   там должностного лица вызвал осуждение на всех уровнях, действия сотрудников были по достоинству, в кавычках, оценены».

Губернатор заметила, что с точки зрения доступности этого заведения общепита, там было создано все – и лифты, и столики для людей ограниченными возможностями. Но возник человеческий фактор.

«Доступная среда  по факту оказалось недоступной по отношению  к этим людям. Опозорились  на всю страну!  Оказывается руководству заведения не только надо обеспечивать  доступность среды, но еще и с персоналом работать тщательно», - сказала Марина Ковтун.

Губернатор удивилась, что оказывается  надо напоминать  людям о простых вещах: сострадании,  человечности,  уважении  друг к другу.

«Мне кажется, неприятие или уничижение права слабого человека говорит о моральном здоровье общества.  Хотя не хочется говорить об обществе, когда речь идет об одном человеке,  переусердствовавшем на рабочем месте».

Об уровне развития общества судят по отношению к детям и старикам. Мне кажется, вот этот случай он еще раз напомнит о необходимости быть внимательными,  отметила Марина Ковтун.

 

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