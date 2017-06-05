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Из Индии в Мурманск! В сквере на Ленинградской прошел праздник колесниц

20:0105 июня 2017Просмотров: 140

С песнями и танцами по скверу на улице Ленинградской мурманчане провезли богато украшенную колесницу. Джаганнатха Ратха-Ятра - один из крупнейших праздников Индии прошел в Мурманске. Это торжество стало частью фестиваля индийской культуры, который проводится в Мурманске седьмой год подряд.

На красочно украшенной колеснице восседают индийские божества Джаганнатха, Баларама и Субхадра. Согласно легенде, праздник колесниц Ратха-ятра знаменует возвращение Кришны домой после долгих странствий.

Ольга Куракина, организатор фестиваля индийской культуры: «История фестиваля этого очень древняя, он проходит уже много веков в Индии, в Джаганнатха-Пури. Но в Мурманске мы решили его проводить семь лет назад. И вот уже седьмой фестиваль в этом году мы отмечаем».

Колесницу под песнопения провели по тропинкам сквера. Подержаться за веревки приглашали всех желающих. Это приносит удачу. Несмотря на холод и дождь, церемония собрала немало участников и зрителей.

Марина Колесникова, участница фестиваля индийской культуры: «Вообще в первый раз такая погода за семь лет! Я вообще не помню, чтобы в июне такая погода была в Мурманске. Но нам это не мешает! Прекрасная музыка, чудесное настроение! Фестиваль состоится в любую погоду».

На фестивале индийской культуры, который продлился пять дней, выступили танцоры, йоги, состоялась дегустация блюд индийской кухни, фотосессия в сари и многое другое.

Антон Алькаев, участник фестиваля индийской культуры: «Индийская культура сейчас пользуется модой в России, потому что она очень глубокая. Культура - это не просто танцы, фильмы и музыка, культура это глубже. Это отношение человека. Это то, чем живет человек. Насколько у него мягкое сердце. Насколько он добрый, насколько он отзывчивый, насколько он помогает людям».

Антон говорит, что в Мурманске, как и в Индии очень много добрых людей, готовых помочь, которые не оставят в беде. И что именно доброта объединяет наши народы.

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