Мурманские рыбаки устроили в тундре гонку за медведицей с медвежонком

А это видео разместили в сети мурманские рыбаки, которые отправились в первый день лета в тундру на рыбалку.

С огромным трудом пробравшись на машинах сквозь снежные заносы на трассе, которая соединяет Мурманск с Териберкой и Туманным, они пересели на снегоходы. Весной тут пока и не пахнет, в тундре снег, похоже, не растает и в июле. Да и на озерах еще лед крепкий.

Вскоре рыбаки обнаружили медвежьи следы. Поехали по ним и встретили медведицу с медвежонком. Недолго думая, они решили устроить гонку за дикими животными. Те испугались и стали убегать.

Словом, все закончилось хорошо. А могло сложиться иначе - медведица, спасая детеныша, могла запросто наброситься на людей. И это была бы совсем другая история.