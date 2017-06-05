Телепрограмма на 6 июня (вторник)

Программа передач канала ТВ21+

Вторник, 06 июня 2017 г.

06:00 Телегазета (12+)

06:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

07:00 Мультимир (12+)

Обезьянки из космоса.

Раскраска.

Профессор Почемушкин.

Незнайка в Солнечном городе.

Мы живем в России.

07:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

08:00 Новости ТВ-21 (16+)

08:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

09:00 Новости ТВ-21 (16+)

09:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

10:00 Новости ТВ-21 (16+)

10:30 Телегазета (12+)

11:00 Карамель. 13, 14 серии. Сериал (16+)

Россия. 2011 г.

Комедия.

В ролях: Алла Юганова, Виктор Добронравов, Михаил Полицеймако, Александр Константинов, Лиза Мартинес, Ольга Тумайкина, Александр Шпагин, Георгий Сегал, Александра Фролова, Николай Зазуля.

Вокруг карамели, которую главной героине, 28-летней Ане, дает загадочная старушка в знак признательности за оказанную ей помощь, разворачивается целая история. Неуверенная в себе Аня, терпящая неудачи как в личной жизни, так и на работе, становится обладательницей волшебного дара: съев конфету, она начинает слышать мысли окружающих ее мужчин.

12:44 Познавательная программа (12+)

Что такое атмосферное давление?

Что такое проводимость материалов?

12:55 Мультимир (12+)

Мы живем в России.

12:59 Новости ТВ-21 (16+)

13:30 Приключения тела. Документальный цикл (16+)

«Приключения тела» переносят горожанина, уставшего от стресса и однообразия жизни, в самые удивительные места планеты и заставляют пережить настоящий адреналиновый взрыв! Добровольцам-испытуемым приходится отказываться от сна, голодать в раскаленной пустыне, превращаться в культуриста, уплывать в шторм в открытое море, погружаться на дно зимнего Байкала, заходить в самое пекло пожара, летать на реактивном самолете и выжимать максимальную скорость из гоночного болида… На что способен наш организм в условиях экстремальной перегрузки? Как наш мозг реагирует на ситуацию на грани жизни и смерти? Какие таинственные механизмы включаются в нашем теле, чтобы помочь человеку выжить любой ценой?

14:00 В мире чудес. Документальный цикл (16+)

Мистическо-документальный цикл о наиболее спорных и непостижимых загадках Вселенной. Доктора наук и эзотерики, священнослужители и маги, психотерапевты и парапсихологи – все они задаются вопросами, связанными с тайнами мироздания и человеческого «я». Число таких вечных вопросов переваливает за тысячи, и каждая эпоха приносит с собой новые загадки. Очевидцы событий, научные эксперты, пытливые мыслители рассуждают об исторических и современных явлениях «сверхъестественного» - о формуле бессмертия, библейских чудесах, возможностях перерождения, путешествиях во времени, ясновидении и контактах с потусторонними силами.

14:51 Познавательная программа (12+)

Строение Вселенной.

14:56 Мультимир (12+)

Мы живем в России.

15:00 Новости ТВ-21 (16+)

15:15 Телегазета (12+)

15:30 Мастера. Документальный цикл (12+)

Программа о людях и их профессиях. Каждая серия - рассказ о редких и необычных специальностях. На сегодняшний день в России существует около 7000 профессий, многие из которых пришли из древности и стали национальным достоянием. Стеклодув, колокольник, печник, оленевод или корабельный плотник - кто в XXI веке хранит профессиональные тайны этих ремесел? В чем их особенность и где они хранятся? В каждом выпуске ведущий проекта Тимур Султанов знакомится с искусными умельцами, погружается в их быт и пытается обучиться их мастерству. "Мои друзья шутят, что скоро в моей трудовой книжке не останется свободных строк. Ну и что, зато я уверен, что в самых суровых жизненных обстоятельствах я смогу выстругать себе деревянную лачугу, выковать нож и даже выдуть из стекла пару стаканов", - рассказывает Тимур.

15:53 Мультимир (12+)

Мы живем в России.

16:00 Новости ТВ-21 (16+)

16:15 Телегазета (12+)

16:30 Библейские тайны. Документальный цикл (16+)

Существовали ли на самом деле мифологические города Содом и Гоморра? Где расположен Эдемский сад, путь к которому детально описан в библейском тексте? Кто входит в Тайное общество масонов, решающее глобальные вопросы мировой политики, и как попасть в их главную итальянскую церковь? Что написано в Евангелие от Иуды, какие секреты раскрывает расшифрованное писание от главного «предателя» Иисуса? О чем молчит Тибетское Евангелие? Документально-познавательный цикл «Библейские тайны» знакомит с удивительными историческими исследованиями последнего времени и объясняет библейские чудеса с научной точки зрения.

17:20 Познавательная программа (12+)

Высочайшие горные вершины.

Климатические пояса.

17:32 Фильмы-участники Всероссийского телевизионного конкурса «Федерация» (16+)

Енисей объединяет (Фильм ТК «Енисей», г. Красноярск). Летом 2016 года 20 жителей Красноярского края и съемочная группа телеканала «Енисей» отправились в грандиозное путешествие - двухнедельный круиз по Енисею на теплоходе «Матросов» по маршруту «Красноярск – Дудинка». Участники проекта посетили отдаленные сельские районы края и ознакомились с бытом и нравом истинных сибиряков. Итогом путешествия стал многосерийный телевизионный проект, который вышел в эфир телеканала «Енисей».

18:03 Телегазета (12+)

18:30 Приключения тела. Документальный цикл (16+)

«Приключения тела» переносят горожанина, уставшего от стресса и однообразия жизни, в самые удивительные места планеты и заставляют пережить настоящий адреналиновый взрыв! Добровольцам-испытуемым приходится отказываться от сна, голодать в раскаленной пустыне, превращаться в культуриста, уплывать в шторм в открытое море, погружаться на дно зимнего Байкала, заходить в самое пекло пожара, летать на реактивном самолете и выжимать максимальную скорость из гоночного болида… На что способен наш организм в условиях экстремальной перегрузки? Как наш мозг реагирует на ситуацию на грани жизни и смерти? Какие таинственные механизмы включаются в нашем теле, чтобы помочь человеку выжить любой ценой?

18:56 Мультимир (12+)

Мы живем в России.

19:00 Мультимир (12+)

Обезьянки из космоса.

Раскраска.

Профессор Почемушкин.

Незнайка в Солнечном городе.

Мы живем в России.

19:30 Новости ТВ-21 (16+)

20:00 Детектив Ренуар - 1. 2 серия. Сериал (16+)

Франция. 2013 г.

Детектив.

В ролях: Сесиль Буа, Рафаэль Ленгле, Элоиз Годе, Генри Коэн, Бруно Сач, Тибо Тор.

После 10 лет жизни в Сингапуре, закончившихся разводом, Сесиль Ренуар возвращается на родину с четырьмя детьми и возобновляет работу в качестве майора криминальной полиции в крупном портовом городе на юге Франции. Она прекрасно понимает, что после такого продолжительного отсутствия ей придется преодолевать скептицизм подчиненных и доказывать свой профессионализм…

21:00 Карамель. 15, 16 серии. Сериал (16+)

Россия. 2011 г.

Комедия.

В ролях: Алла Юганова, Виктор Добронравов, Михаил Полицеймако, Александр Константинов, Лиза Мартинес, Ольга Тумайкина, Александр Шпагин, Георгий Сегал, Александра Фролова, Николай Зазуля.

Вокруг карамели, которую главной героине, 28-летней Ане, дает загадочная старушка в знак признательности за оказанную ей помощь, разворачивается целая история. Неуверенная в себе Аня, терпящая неудачи как в личной жизни, так и на работе, становится обладательницей волшебного дара: съев конфету, она начинает слышать мысли окружающих ее мужчин.

22:41 Познавательная программа (12+)

Строение Вселенной.

Высочайшие горные вершины.

Климатические пояса.

23:00 Новости ТВ-21 (16+)

23:30 Встречная полоса. 2 серия. Сериал (16+)

Россия. 2008 г.

Драма, приключения.

В ролях: Дмитрий Харатьян, Екатерина Семенова, Сергей Никоненко, Владислав Ветров, Камиль Тукаев, Андрей Шибаршин, Анастасия Панина, Борис Миронов, Вячеслав Бутенко, Валерий Гончар.

Сериал посвящен жизни и работе сотрудников ГИБДД, тем, кто дышит свинцом на дорогах, первым приходит на помощь и не брезгует взятками из рук беспечных водителей.

00:30 Телегазета (12+)

01:00 Новости ТВ-21 (16+)

01:30 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Белая смерть. Фильм об истории создания противолавинной службы в Хибинах.

Создавая Баренц Блюз Лабораторию. Чёлнес. По преданию, много веков назад здесь жил король саамов. Это место излучает энергию, образованную историей, природой и силой океана. Сегодня здесь стоит маяк. Именно сюда для создания музыки приехала группа «Баренц Блюз Лаборатория». В её составе швед, двое русских, норвежец и финн.

02:30 Новости ТВ-21 (16+)

03:00 Телегазета (12+)

03:30 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Вдоль линии весны. Монолог полярного путешественника Степана Савина.

Аляска. Заметки с того света. В середине XIX века русский первопроходец Лаврентий Загоскин открыл миру внутренние районы Аляски. В начале XXI века экспедиция Героя Россия Михаила Малахова впервые повторила его маршрут.

04:30 Новости ТВ-21 (16+)

05:00 Телегазета (12+)

05:15 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Вот моя деревня. Попытка возрождения старинного деревенского праздника в карельской деревушке Юргилица.

Арктика. Второе дыхание. Фильм о развитии ледокольного флота и об укреплении позиций России в Арктике.