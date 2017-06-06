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10 и 11 июня в Умбе пройдет международный фестиваль фольклора

15:3006 июня 2017Просмотров: 48

10-11 июня в старинном поморском селе Умба пройдет Международный фестиваль фольклора Баренцева Евро-Арктического региона и регионов Северо-Западного федерального округа России.

Большой песенный праздник уже в восьмой раз примет любителей северного фольклора. Тридцать один коллектив, около 500 участников из Мурманской, Ленинградской, Новгородской, Вологодской, Псковской и Архангельской областей, Карелии и Крыма, а также из Эстонии представят свои лучшие номера зрителям фестиваля.

10 июня в 13.00 по традиции на мосту через реку Умба участников  фестиваля встретят с песнями и шутками, угостят рыбником и квасом, а также предложат спустить в реку венки и загадать желание, которое, по поверью, обязательно сбудется.

В 14.00 на площади посёлка развернется «Город мастеров», где свои работы представят народные умельцы. На выставке-ярмарке можно будет понаблюдать за работой мастеров по плетению из лозы и бересты, изготовлению народной игрушки и традиционной поморской козули, лоскутному  шитью и вышивке,  резьбе по оленьему рогу, приобрести готовые изделия на память.

11 июня в 12.00 гостей фестиваля ждут фольклорные  игровые программы «Северные игромы» на поляне «Регаты». В это же время на различных площадках поселка  участники  концерта «Песенный круг» представят визитные карточки, расскажут о своих городах и фольклорных коллективах, подарят яркие запоминающиеся концертные выступления.

В 15.00 на площади Октябрьской пройдет большой и красочный гала-концерт.

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