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Читаем Пушкина на Пушкинской

20:0206 июня 2017Просмотров: 39

Сегодня в Мурманске на площади перед дворцом культуры имени Кирова звучали стихи великого поэта. Горожане знаменитыми строчками и знакомыми с детства рифмами отметили день рождения Александра Сергеевича Пушкина.

Задорные, знакомые с детства герои сказок, дамы и их кавалеры в костюмах 19-го века проводят для горожан конкурсы. На ходу сочиняют стихи и рисуют на асфальте яркими красками. Пушкин - легкое имя, ставшее почти нарицательным. Он, и символ русской поэзии, и озорной хулиган, изменивший литературный язык, и тонкий ценитель красоты.

Мурманчане шутят. Вряд ли в нашем городе найдется человек, который запутался бы в биографии великого поэта.

Со стихами Пушкина в Мурманск пришло лето. Сегодня каждый, кто побывал на празднике, зарядился позитивными эмоциями и хорошим настроением.

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