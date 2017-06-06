Лучшие юные чтецы России выступят на Красной площади

Сегодня при поддержке генерального партнера «Норникель» на главной площади страны пройдет суперфинал самого масштабного литературного конкурса для детей «Живая классика».

По итогам выступления жюри предстоит определить лучших из 11 участников, которые прошли конкурсный отбор среди 2,5 млн школьников из 85 регионов страны, сообщает forsmi.ru.



Ежегодный детский литературный конкурс «Живая классика» уже в шестой раз проходит на всей территории России. По условиям, каждый участник выбирает прозаическое произведение, которое не входит в школьную программу и зачитывает отрывок длительностью не более 5 минут.

На протяжении 4 месяцев участники боролись за победу на региональных этапах, а по итогам финала 11 конкурсантов вышли в суперфинал, где можно будет увидеть яркое прочтение и современной классики, и произведений, проверенных временем – от работ недавнего юбиляра, российского писателя Андрея Битова до «Анны Карениной» и рассказа о военном времени «Гармонь» советского писателя Василия Бочарникова.



В этом году в состав жюри суперфинала вошли известные актеры - Алексей Гаврилов и Кристина Асмус, народный артист России Андрей Соколов, режиссеры Сергей Голомазов и Борис Грачевский, вице-президент компании “Норникель” Лариса Зелькова и депутат Государственной Думы Лариса Тутова, а также министр Министерства экологии и природопользования Московской области Александр Коган.



Именно им предстоит определить трех победителей, которые получат возможность поехать в творческий лагерь «Живая Классика». Здесь ребят ждут новые возможности для развития творческого потенциала – школа актерского мастерства, школа чтецов, писателей, а также уроки рисования и занятия на природе и все это под руководством преподавателей ГИТИСа, известных писателей и ведущих журналистов.



Конкурс “Живая классика” - самый масштабный детский литературный проект в России, который проходит под патронатом Министерства образования и науки Российской Федерации.

В приветственной телеграмме к участникам конкурса Президент России В.В. Путин отметил, что «масштабный, поистине уникальный проект «Живая классика» является востребованной, отвечающей духу и запросам времени инициативой, важным вкладом в дело популяризации чтения среди подростков и укрепления русскоязычного пространства за рубежом».



Проект является лауреатом нескольких премий: лауреат I национальной премии «Гражданская инициатива» в номинации «Духовное наследие» (2013 год), лауреат конкурса профессионального мастерства «Ревизор» -2014 в номинации «Чтение XXI века: лучший проект по продвижению книги и чтения», «Лучшая практика Агентства стратегических инициатив» (2014).



