16+
I13°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Проекту «Териберский производственный кластер» присвоен статус приоритетного инвестиционного проекта Мурманской области

10:0406 июня 2017Просмотров: 84

Правительством Мурманской области заключено соглашение с ООО «Териберка Финанс» о государственной поддержке при реализации регионального приоритетного инвестиционного проекта «Териберский производственный кластер».

В ходе рабочей встречи свои подписи под документом поставили глава региона Марина Ковтун и генеральный директор ООО «Териберка Финанс», управляющий партнер фермерского кооператива «ЛавкаЛавка» по проекту производственного кластера в Териберке Олег Степанов.

Учредитель компании «Териберка Финанс» – фермерский кооператив «ЛавкаЛавка» – был одним из первых, кто оценил потенциал села. Кооператив стал основным организатором фестиваля «Териберка. Новая жизнь», привлекшего к Териберке дополнительное внимание.

Цель проекта – создание в Териберке современного, экологически чистого производства продукции из дикоросов тундры и морской соли. Инвестиции в проект составят почти 187 млн рублей, в результате реализации проекта будет создано порядка 65 новых рабочих мест.

«У Териберки большой не только туристический, но и производственный потенциал. Устойчивое развитие села мы связываем с возрождением промыслов на новом технологическом уровне», – подчеркнул Олег Степанов.

Губернатор Марина Ковтун рассказала, что инвестиционному проекту «Териберский производственный кластер» присвоен статус приоритетного инвестиционного проекта Мурманской области. Он позволит инвестору взять земельный участок в аренду без проведения торгов, что существенно сократит срок получения земельного участка и ускорит начало строительных работ.

Также в ходе встречи стороны обсудили промежуточные результаты деятельности рабочей подгруппы по архитектурно-урбанистическому развитию Териберки. На сегодняшний день архитекторы и урбанисты выработали базовые параметры концепции предполагаемого облика Териберки.

Она предусматривает создание правил застройки и землепользования, направленных на интенсивное развитие поселения в имеющихся границах, использование энерго- и ресурсосберегающих технологий, создание архитектурных решений, опирающихся на исторические традиции и современные технологии, создание привлекательной среды для проживания за счет развитой инфраструктуры для жизни, труда и отдыха, гармоничную интеграцию архитектурного облика Териберки с окружающей природой и экосистемой.

Читайте также
7 июня в Североморске покажут фотографии Кольского тракта начала 20 века«Норникель» запускает корпоративный экомарафонВ Мурманск из командировки на Северный Кавказ вернулись бойцы РосгвардииВ Мурманске сгорел автомобиль и гараж
Полиция разыскивает без вести пропавшего жителя Мурманской областиЖительница Мончегорска получила полгода исправительных работ из-за неуплаты штрафаКольская АЭС: более 1200 человек поддержали экологическую акцию «Зелёная весна»Марина Ковтун подвела итоги работы делегации Мурманской области на Петербургском международном экономическом форумеСегодня девятиклассники Мурманской области сдают экзамен по математике12 июня в День России для молодежи Мурманска будет проведена развлекательная программа
Комментарии
Июнь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс