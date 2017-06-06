Россия зеркально ответит Украине на ввод визового режима

Россия примет зеркальные меры в ответ на гипотетический ввод Украиной визового режима с нашей страной. Об этом заявил во вторник, 6 июня, министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече со студентами Балтийского федерального университета.

«Когда нас сейчас всерьез на Украине обвиняют во всех смертных грехах, оправдывают путчистов, которые свергли законного президента Украины, когда на нас льется поток грязи, когда российских артистов, деятелей культуры называют персонами нон грата, когда говорят о введении визового режима с Россией... Как вы думаете, мы должны все это сглатывать и не отвечать взаимностью?» - сказал Лавров.

При этом дипломат отметил, что российские власти против использования трудовой миграции для достижения геополитических целей и вообще «против того, чтобы любые сферы в этих отношениях использовались». Лавров также добавил, что Россия не ведет никаких «черных списков» для граждан сопредельного государства - за исключением единичных случаев, сообщает Российская газета.