16+
I13°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Россия зеркально ответит Украине на ввод визового режима

18:4606 июня 2017Просмотров: 120

Россия примет зеркальные меры в ответ на гипотетический ввод Украиной визового режима с нашей страной. Об этом заявил во вторник, 6 июня, министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече со студентами Балтийского федерального университета.

«Когда нас сейчас всерьез на Украине обвиняют во всех смертных грехах, оправдывают путчистов, которые свергли законного президента Украины, когда на нас льется поток грязи, когда российских артистов, деятелей культуры называют персонами нон грата, когда говорят о введении визового режима с Россией... Как вы думаете, мы должны все это сглатывать и не отвечать взаимностью?» - сказал Лавров.

При этом дипломат отметил, что российские власти против использования трудовой миграции для достижения геополитических целей и вообще «против того, чтобы любые сферы в этих отношениях использовались». Лавров также добавил, что Россия не ведет никаких «черных списков» для граждан сопредельного государства - за исключением единичных случаев, сообщает Российская газета.

Читайте также
Иностранные дипломаты побывали на борту атомного крейсера «Пётр Великий»В главную базу Северного флота из дальнего похода вернулся большой противолодочный корабль «Североморск»Вместо мороженых пельменей в фуре оказался нелегальный крабВ Мурманске полиция закрыла еще один игровой клуб
Новое место для заполярного мусора. Недалеко от Мурманска строится целый полигон для твердых отходовУшел из жизни поэт Николай КолычевВладимир Путин предложил давать клятву при получении российского гражданстваРоссийский истребитель перехватил самолет ВВС Норвегии над Баренцевым моремТуристические возможности Мурманской области представлены на международной выставке Korea World Travel Fair 2017Июньскую пенсию на почте выдадут на два дня раньше
Комментарии
Июнь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс