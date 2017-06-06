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Ростовые куклы и фестиваль искусств. 10 июня в городском парке Мончегорска отпразднуют День России

11:1506 июня 2017Просмотров: 96

В этот день с самого утра в районе центральной аллеи парка развернется традиционная праздничная торговля, на радость детворе будут работать детские аттракционы.

Основные праздничные мероприятия начнутся ближе к обеду.

В 13.00 у арт-объекта «Поэтическая табуретка» специалисты ЦБС проведут интерактивное мероприятие «Молодежный экспресс».

В 13.30 – у центрального входа в городской парк гостей праздника будет встречать флеш-моб ростовых кукол.

В 14.00 начнется XV открытый городской фестиваль искусств «Белые ночи». В программе фестиваля - арт-бульвар «Краски России», молодежная патриотическая акция «Территория культуры», выступления клуба исторической реконструкции «АСГАРД», игровой турнир для семейной аудитории «Счастливый случай» и многое другое.

Любители спорта  приглашаются на футбольное поле стадиона, где в этот день в 14.00 начнется Чемпионат Мурманской  области по футболу среди команд «Мончегорск» и «Арсенал» ЗАТО Александровск.

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