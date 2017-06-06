Владимир Путин предложил давать клятву при получении российского гражданства

Президент России Владимир Путин предлагает депутатам Госдумы рассмотреть вопрос о введении присяги при вступлении в гражданство России.

«У нас, когда люди в армию приходят, присягу произносят. Но когда человек вступает в гражданство нашей страны, то здесь тоже можно было бы подумать и взять опыт некоторых зарубежных государств, когда есть клятва, присяга, другой торжественный акт, которым человек подтверждает свое намерение стать гражданином нашей страны, соблюдать ее законы, традиции, уважать эти традиции, историю и так далее. Я бы просил вас вместе с депутатами подумать и на эту тему», - сказал Путин на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Со своей стороны Володин заявил, что будет изучен международный опыт.

«И, исходя из международного опыта и уже наших традиций, предложим вам текст присяги, клятвы на верность нашей стране с тем, чтобы гражданин, который получает гражданство, становится гражданином РФ, понимал ответственность этого решения», - сказал спикер Госдумы.

Кроме того, в ходе встречи президент заявил, что поддерживает предложение о внесении поправки в закон, которая будет отменять решение о предоставлении гражданства в случае осуждения гражданина за терроризм, сообщает Интерфакс.

«Нужно проконсультироваться с Конституционным судом, конечно. Но я в целом разделяю такую позицию. Мы с вами уже говорили об этом, поэтому эта инициатива неожиданной для меня не является», - сказал Путин во вторник на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Спикер Госдумы сообщил президенту, что все фракции едины во мнении о необходимости внесения в закон о гражданстве поправки, которая предусматривает отмену решения о предоставлении гражданства в случае нарушения обязательств и осуждения за терроризм.