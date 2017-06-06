Вредные отходы в полезные товары. На Кольской ГМК продолжается проект утилизации солевых стоков

В Мончегорске продолжается работа над важнейшим экологическим проектом - утилизации солевого стока никелевого рафинирования. Благодаря ему жидкие отходы никелевого производства Кольской ГМК не попадают в окружающую среду, а превращаются в новый продукт, который можно использовать в коммунальном хозяйстве и даже в быту.

Это отделение утилизации было построено за два года. На площадке трудилось около ста строителей. Они смонтировали четыре тысячи различных технологических трубопроводов и другого оборудования. Техника - швейцарская и английская, а сам проект разработали в институте «Гипроникель».



Сергей Арнатский, начальник отделения утилизации солевого стока никелевого рафинирования Кольской ГМК: «Проект является чисто экологическим и рассчитан на утилизацию всех стоков цеха электролиза никеля. Эти стоки содержат как сульфат так и хлорид натрия, борную кислоту, магний, поэтому потребовалась их утилизация».

350 тысяч кубометров в год - такой объем солевого стока. Были времена, когда вся эта химия сливалась в водоемы. В 21 веке такого позволить себе нельзя. Кольская ГМК, вкладывая огромные средства в создание современного производства, тем самым решает важнейшую задачу - оздоровление рек, ручьев и озер, расположенных вблизи комбината.

Так называемый солевой сток, который идет с карбонатного передела гидрометаллургического отделения, он попадает к нам на выпарные установки, эти выпарные установки выпаривают воду, и насыщают раствор. При насыщении раствора солью, эта соль выпадает в так называемые соляные колонны.

А дальше начинается процесс отжима воды в специальной центрифуге, ее выпаривание. В результате получают - твердые сульфат и хлорид натрия. И чистая вода, которую вторично используют на металлургическом производстве.

Сульфат и хлорид натрия являются готовым продуктом, будет продаваться и использоваться в химической промышленности, на производстве синтетических моющих средств, в коммунальном хозяйстве хлорид натрия используется. Технология выпаривания соляных стоков - новинка не только для компании «Норникель», но и вообще для российских металлургических предприятий. В ее создание ГМК инвестировала полтора миллиарда рублей. Это отличный вклад заполярных металлургов в мероприятия года экологии.