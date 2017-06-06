Житель Оленегорска хотел купить дорогой внедорожник, но его обманул мошенник

В полицию Оленегорска обратился мужчина с заявлением о мошенничестве.

Потерпевший рассказал полицейским, что нашел в сети Интернет объявление о продаже «Тойота Ланд Крузер 200».

Низкая цена автомобиля его устроила, и северянин связался с «продавцом» по телефону, указанному в объявлении.

Неизвестный сообщил ему, что за транспортное средство необходимо перевести предоплату в сумме 20 тысяч рублей, и продиктовал номер банковской карты.

Житель Оленегорска перевел мошеннику деньги и попытался связаться с ним. Однако контактный телефон «владельца» автомобиля оказался выключенным, а объявление было удалено с сайта.

По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.