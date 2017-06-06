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Житель Оленегорска хотел купить дорогой внедорожник, но его обманул мошенник

16:0006 июня 2017Просмотров: 133

В полицию Оленегорска обратился мужчина с заявлением о мошенничестве.

Потерпевший рассказал полицейским, что нашел в сети Интернет объявление о продаже «Тойота Ланд Крузер 200».

Низкая цена автомобиля его устроила, и северянин связался с «продавцом» по телефону, указанному в объявлении.

Неизвестный сообщил ему, что за транспортное средство необходимо перевести предоплату в сумме 20 тысяч рублей, и продиктовал номер банковской карты.

Житель Оленегорска перевел мошеннику деньги и попытался связаться с ним. Однако контактный телефон «владельца» автомобиля оказался выключенным, а объявление было удалено с сайта.

По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

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