Деловая среда: программа для бизнеса и о бизнесе

Корпоративный форум «Норильского никеля» - «Лидерство - это ответственность» состоялся в Москве.

В форуме участвовали более двухсот руководителей компании – из Норильска, Мурманска, Красноярска, Сочи из Финляндии. Они обсудили реализацию стратегии «Норникеля», а также новые вызовы, стоящие перед компанией. Ключевые темы форума, вокруг которых строились все выступления и обсуждения - это «Эффективность и производительность», «Личный пример руководителя» и «Безопасный труд».

Лариса Зелькова, старший вице-президент - руководитель блока кадровой, социальной политики и связей с общественностью компании «Норникель»: «К вопросу о лидерстве и ответственности. Мне кажется, что в нашей компании нет с этим проблем. Ни с тем, ни с другим. И крайне важно осознать, а в чем же сегодня мы можем считать себя лидерами и что нужно сделать, чтобы завтра оказаться в аналогичной позиции...»

Приветствовал участников форума и президент «Норникеля» – Владимир Потанин.

Владимир Потанин, президент компании «Норникель»: «Это хорошо, что мы время от времени проводим такое мероприятие, как Корпоративный форум. Жизнь идет. Обстановка, в которой мы работаем, меняется. И время от времени нам нужно взять паузу - подумать о том, что мы делаем, как мы делаем и скорректировать наши цели и пути их достижения...»

Владимир Потанин рассказал о текущих задачах и перспективах развития компании, а также ответил на вопросы руководителей подразделений.

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В Мончегорске продолжается работа над важнейшим экологическим проектом - утилизации солевого стока никелевого рафинирования. Благодаря ему жидкие отходы никелевого производства Кольской ГМК не попадают в окружающую среду, а превращаются в новый продукт, который можно использовать в коммунальном хозяйстве и даже в быту.

Это отделение утилизации было построено за два года. На площадке трудилось около ста строителей. Они смонтировали четыре тысячи различных технологических трубопроводов и другого оборудования. Техника - швейцарская и английская, а сам проект разработали в институте «Гипроникель».

Сергей Арнатский, начальник отделения утилизации солевого стока никелевого рафинирования Кольской ГМК: «Эти стоки содержат как сульфат так и хлорид натрия, борную кислоту, магний, поэтому потребовалась их утилизация».

Технология выпаривания соляных стоков - новинка не только для компании «Норникель», но и вообще для российских металлургических предприятий. В ее создание ГМК инвестировала полтора миллиарда рублей. Это отличный вклад заполярных металлургов в мероприятия года экологии.

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В понедельник «Норникель» провел экологическую акцию «Экочас». Она была посвящена Всемирному дню окружающей среды. В акции, цель которой - сократить негативное воздействие предприятий на окружающую среду, приняли участие основные подразделения компании на Таймыре и на Кольском полуострове

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Кольская ГМК во время проведения акции не только сократила выбросы в атмосферу, но и сэкономила около 30 тысяч киловатт-часов электроэнергии.

В целом за счет поэтапной модернизации производства КГМК за последние 18 лет сократила выбросы диоксида серы почти в два раза. Инвестиции компании в экологию за этот же период составили более 15 миллиардов рублей.

Участие в экологической акции «Экочас «Норникеля» не повлияло на долгосрочные производственные задачи компании. Работа всех подразделений была спланирована таким образом, чтобы они смогли провести в период приостановки плановые ремонтные работы.

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В Осло состоялось 19-е заседание смешанной российско-норвежской комиссии по сотрудничеству в области охраны окружающей среды. В нем приняли участие профильные министры России и Норвегии, представители российских предприятий и организаций, в том числе руководители «Норникеля» и Кольской ГМК.

Участники заседания отметили положительную динамику и результаты, достигнутые Кольской ГМК в снижении негативного влияния на окружающую среду.

Александр Тюкин, начальник управления научно-технического развития и экологической безопасности Кольской ГМК: «Это была юбилейная конференция, 25-я. На ней также было отмечено и зафиксировано завершение нашего основного на сегодняшний день мероприятия по закрытию цеха обжига концентрата, по полному переходу на его механическое брикетирование. Это позволило снизить выбросы диоксида серы на площадке «Заполярный» в 8 раз. С 40 до 5 тысяч тонн в год».

О результативности природоохранных программ компании также свидетельствуют результаты мониторинга состояния окружающей среды ведущих природоохранных и научных учреждений Мурманской области и России. Наблюдается рост популяций животных и растений и количества видов, а также восстановление экосистем, нарушение которых допущено в ранние годы существования комбинатов «Печенганикель» и «Североникель».

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На Черное море отправилась первая смена детей, чьи родители трудятся в подразделениях Кольской горно-металлургической компании и её дочерних обществах. Юных отпускников ждет отдых в анапском лагере «Вита».

Детская оздоровительная кампания в Кольской ГМК уже стала традиционной. Каждый год несколько сотен ребятишек отправляются на море, чтобы отдохнуть и набраться сил.

Еще с советских времен Анапа считается специализированным детским курортом. Теплое неглубокое море, широкие песчаные пляжи. Кроме того, сам санаторий «Вита» приспособлен именно для детского отдыха.

Максим Лагутин, зам.начальника отдела социальных программ департамента персонала КГМК: «Сильная медицинская база, собственные пляжи, своя инфраструктура развитая, это и крытые бассейны, и кинотеатр, и футбольные поля, все для того, чтобы дети прекрасно провели эти дни летнего отдыха, набрались сил, здоровья…»

В первую смену в Анапе отдохнет около 200 детей из городов Кольского полуострова. За отдыхом будут наблюдать сопровождающие - представители предприятия. Так что родители юных отпускников могут за них не волноваться. А в середине июля в Анапу отправится новая смена заполярных школьников.