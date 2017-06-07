Вы не хотите читать? Вы хотите смотреть всё и сразу? Тогда эта страничка для вас. Только здесь вы найдёте полное видео программы «Новости» от 7 июня 2017 года.

Сегодня в выпуске:

Строгий режим за разбойное нападение. Сколько лет дали мужчине, который с молотком напал на почтальона?

Бандиты-оборотни и условный теракт в Баренцевом море. Около острова Кильдин пограничники освобождают захваченный нефтяной танкер.



Лодки и трубы сгорели дотла! Что стало причиной пожара в промзоне на Домостроительной?



Помощь как профессия. В Кольском центре культуры поздравили социальных работников региона.



Поэт русского севера. Ушел из жизни член союза писателей России, поэт, прозаик и музыкант Николай Колычев.



Конструктивный диалог в Осло. Норвежцы оценили работу «Норникеля» по охране окружающей среды.



Сезон фонтанов - открыт! Когда в городе заработают все водные конструкции?



Вся Россия в 24 кадрах. В Мурманске открылась фотовыставка «Россия самая красивая страна».

