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Полное видео программы «Новости»

20:0007 июня 2017Просмотров: 60

Вы не хотите читать? Вы хотите смотреть всё и сразу? Тогда эта страничка для вас. Только здесь вы найдёте полное видео программы «Новости» от 7 июня 2017 года.

Сегодня в выпуске:

Строгий режим за разбойное нападение. Сколько лет дали мужчине, который с молотком напал на почтальона?

Бандиты-оборотни и условный теракт в Баренцевом море. Около острова Кильдин пограничники освобождают захваченный нефтяной танкер.

Лодки и трубы сгорели дотла! Что стало причиной пожара в промзоне на Домостроительной?

Помощь как профессия. В Кольском центре культуры поздравили социальных работников региона.

Поэт русского севера. Ушел из жизни член союза писателей России, поэт, прозаик и музыкант Николай Колычев.

Конструктивный диалог в Осло. Норвежцы оценили работу «Норникеля» по охране окружающей среды.

Сезон фонтанов - открыт! Когда в городе заработают все водные конструкции?

Вся Россия в 24 кадрах. В Мурманске открылась фотовыставка «Россия самая красивая страна».

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