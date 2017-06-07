Ушел из жизни поэт Николай Колычев

А сейчас печальная новость, которая пришла из Кандалакши. Ушел из жизни Николай Колычев - поэт, прозаик, член Союза писателей России. Его не стало во вторник вечером. По иронии судьбы - Николай Колычев умер в пушкинский день, в день русского языка.

Он родился в Мурманске, но вырос в Кандалакше. Там же - прошла значительная часть его жизни. Служил в армии, работал электриком, шофером, фермером.

Первые поэтические публикации Колычева были в кандалакшских газетах в 1982 году, тогда же его стихи увидели свет и в столице - в альманахе «Истоки». А затем были «толстые» литературные журналы «Нева» и «Север».

В конце 90-х жил в Мурманске, работал кочегаром в одной из котельных. Это был не самый простой период в его жизни.

А затем Колычев вновь уехал в Белому морю. Где и жил последние годы. Писал стихи, которые - как отмечают его коллеги-литераторы - внешне были просты , точно срифмованы, и традиционны для русской поэзии.

Не рождаются стихи безболезненно, у поэзии свои законы, нет образцов, чтобы выстрадать песнею, по образцам получаются клоны.

Он принимал участие в возрождении Дня славянской письменности и культуры, многочисленных литературных праздниках и фестивалях. Поэт, прозаик, переводчик, исполнитель собственных песен. Лауреат многочисленных литературных премий. Николай Колычев был подлинно русским поэтом. Одним из лучших в современной России.