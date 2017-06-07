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«Вихрь-антитеррор» - большие учения в портовой зоне Мурманска

20:0807 июня 2017Просмотров: 58

«Вихрь-антитеррор» - большие учения в портовой зоне Мурманска и в акватории Кольского залива состоялись сегодня. Сотрудники подразделений ФСБ, пограничники, пожарные, бойцы Росгвардии, Северного флота, полиции и специалисты Центра медицины катастроф отрабатывали взаимодействие по защите объектов, имеющих особую государственную важность.

Мурманск - ворота в Арктику. Здесь, в портовой зоне, сосредоточены важные стратегические объекты. У причалов швартуются военные корабли и гражданские суда. Здесь берет начало Северный морской путь. Значение региона год от года возрастает. Возрастает и интерес к нему извне. Потому вопросы безопасности выходят на первый план.

Олег Герасин, начальник УФСБ России по Мурманской области: «Ситуация для нас актуальна, мы изучаем проблематику контртеррористической защиты Северного морского пути, регион развивается. Обстановка в мире вы видите какая и соответственно она только лишь нарастает».

Легенда учений такова: условные террористы захватили крановое судно «Газшельф», весь экипаж, 6 человек, взяли в заложники и выдвинули неприемлемые к исполнению требования.

Оперативный штаб принял решение идти на штурм. Действуют практически одновременно с воды, с земли и с воздуха. Водолазы первыми проникают на судно и обеспечивают прикрытие авиации. Вертолётами на борт доставляют группы бойцов спецназа, с берега их страхует ОМОН Росгвардии.

Вся операция заняла несколько минут. И вот уже террористы обезврежены, пострадавших членов экипажа эвакуируют с судна, на берегу их принимает дежурная бригада Центра медицины катастроф. Пожарные ликвидируют последствия - можно сказать, наводят порядок после стремительного штурма.

Олег Герасин, начальник УФСБ России по Мурманской области: «Мы стараемся, чтобы все подразделения, которые с нами взаимодействуют, понимали общий замысел, те задачи, которые перед нами стоят. Я думаю, что мы обеспечим, по крайней мере в рамках указанного региона необходимую защиту населения и той инфраструктуры, которая здесь располагается».

Андрей Кирюхин, заместитель генерального директора компании «Газпромфлот»: «Это первое учение в Газпроме на таких категориях объектов, поэтому мы стараемся отработать навыки, получить дополнительную информацию в целях укрепления антитеррористической защищенности этих объектов. Мы надеемся, что Арктика будет в ближайшее время активным регионом, увеличатся проекты, увеличится востребованность наших судов».

Начальник УФСБ России по Мурманской области учениями руководил лично. Его оценка - отлично.

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