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Почему из-за носового кровотечения мурманским врачам пришлось собирать консилиумы?

20:0304 августа 2017Просмотров: 2576

Нам в редакцию позвонила жительница Североморска и рассказала вполне обычную историю о том, как ей довелось стать пациенткой мурманской областной клинической больницы. Необычным был симптом болезни - у девушки несколько дней, не переставая, шла из носа кровь. Почему врачам пришлось созывать консилиум, и что обо всем этом думает сама героиня следующего сюжета - смотрите далее.

В семье у Яны Шкор - прибавление. Её сыну Косте всего пара недель. Все началось еще, когда Яна была беременна. В один из дней из носа пошла кровь. Дело житейское, да вот только кровотечение все не прекращалось и не прекращалось. Решено было отправиться к врачу.

Яна Шкор: «Поскольку здесь у нас не было врача, отвечающего за проблему, которая у меня возникла, мы обратились сразу в мурманскую областную клиническую больницу. Там сказали, что ситуация нестандартная».

То же самое в больнице сказали и нам. Юлия и Артём - врачи, которые провели с пациенткой больше всего времени.

В ответ на вопрос, а опасно ли это, врачи предложили вспомнить одного исторического персонажа: Атиллу - вождя гуннов, который жил в 4 веке… Это, пожалуй, самый известный случай смерти от носового кровотечения. Так то был сильный воин, а тут - хрупкая девушка.

Артем Терехов, врач-отоларинголог Мурманской областной клинической больницы: «Состояние тяжелое было, обусловленное основной патологией и сопутствующей патологией. Пациентка госпитализировалась, в связи с тяжелым состоянием находилась в реанимации, под наблюдением анастезиологов, для того чтобы корригировать состояние. Дальше проводилась терапия, созывались консилиумы». 

Юлия Перехватова, врач-реаниматолог Мурманской областной клинической больницы: «Состояние пациентки было обусловленно не только основным заболеванием, но и сопутствующей беременностью. Поэтому пациенткой занимались еще и такие специалисты, как гинекологи, врачи перинатального центра. Ну а в динамике уже занимались мы, совместно с ЛОР-врачами». 

Больше десятка врачей ломали голову над проблемой. Причину недуга так и не получилось с точностью определить. Однако кровь остановить получилось. Но для этого малышу Косте пришлось появиться на свет на несколько недель раньше запланированного.

Сейчас все хорошо. И мама и малыш полностью здоровы. Как нам призналась Яна, все случившееся она хочет забыть, как страшный сон. Но не может не поблагодарить врачей за работу. И сделать это она хочет публично. Поэтому и позвонила к нам в редакцию.

Яна Шкор: «Я побывала во всех этих отделениях, и благодарна всем врачам и медсестрам, санитаркам, которые за мной ухаживали. Больше всего времени я провела в реанимации, где так же был очень душевный, человеческий подход и я безумно благодарна за это всем специалистам».


Сейчас Яне предстоит периодически приходить на обследование в больницу, чтобы случай не повторился. Но и врачи, и сама Яна уверены - все будет хорошо.

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