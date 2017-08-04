В КГМК состоялась презентация программного модуля автоматизированного получения нарядов-допусков

Новая электронная система разработана резидентом инновационного центра «Сколково» - компанией «Визитек» и способствует наиболее эффективному выполнению производственных задач и обеспечению безопасности рабочих мест.

В компании непрерывно ведется работа по обеспечению безопасности производственных процессов, в т.ч. внедрение корпоративных стандартов промбезопасности, обучение персонала, обеспечение сотрудников современными средствами индивидуальной защиты и т.д.

В то же время, как рассказал kn51.ru начальник службы охраны труда КГМК Илья Сенченко, в Кольской ГМК идет работа и по другим направлениям.

Так, сотрудникам была представлена система автоматизированного получения наряд-допусков, успешно зарекомендовавшая себя на других предприятиях.



- Мир шагает семимильными шагами по пути внедрения IT-систем. На платформе нашей компании в области промышленной безопасности можно было бы внедрить ряд структурных моделей подобного рода, - отметил он. - Мы организовали встречу с теми, кто непосредственно на своих рабочих местах занимается оформлением нарядов-допусков, осуществляют контроль исполнения работ и т.д. Наша задача - узнать их мнение: насколько внедрение такой системы может упростить решение производственных задач и сделать работу наиболее эффективной.

Наряд-допуск - один из основных документов обеспечения безопасного выполнения работ на производстве. В нем указывается содержание, место и время выполнения работ, необходимые меры безопасности, ответственные за безопасность и т.д.

В оформлении задействовано несколько сотрудников - выдающий, допускающий, производитель работ... В результате процесс оформления связан с определенными трудозатратами и потерями времени. Новая система позволит свести их к минимуму или даже исключить.



- Как показывает практика, новые технологии входят в нашу жизнь быстро. Вспомните время, когда за заработной платой люди выстраивались в очередь в кассы… Потом появились банковские карты и очереди к банкоматам. Затем мы смогли расплачиваться такой картой за покупки непосредственно в магазине, а со временем - через интернет или с помощью телефона.

Переход к новым технологиям был естественным. Так и с электронной системой получения наряд-допусков. Попробовав ее, люди увидят и оценят преимущества, одно из главных - подготовка пакета документов оперативно и удаленно, - уверен директор по развитию компании «Визитек» Сергей Бобылев. - Наши продукты улучшают как эффективность, так и безопасность рабочих процессов. Система функционирует оперативно и эффективно и позволяет предупреждать инциденты. И безопасность на месте проведения работ может повышаться в разы.

По словам Сергея Бобылева, компания «Визитек» полностью сопровождает процесс перехода на новую электронную систему нарядов-допусков.

- Подобного рода общение с такими крупными контрагентами, как «Норникель» позволяет понять основные проблемы и задачи промышленности и впоследствии реализовать их наиболее успешно в наших продуктах, - подчеркнул он. - И если какой-то сотрудник столкнется с проблемами в освоении нашего продукта, мы считаем своим долгом помочь эти сложности преодолеть, чтобы переход был максимально быстрым и эффективным.

Как отметил начальник службы охраны труда Кольской ГМК Илья Сенченко, по результатам этой встречи подготовят двусторонний протокол, который направят руководству «Норникеля». Впоследствии будет принято решение о целесообразности внедрения программного модуля автоматизированного получения нарядов-допусков на площадках компании, и о том, какие из них могут стать пилотными в случае положительного решения.





