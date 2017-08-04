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В Мурманской области планируют отловить больше 8 тысяч безнадзорных животных

15:1504 августа 2017Просмотров: 447

В 2017 году объем выделяемых субвенций на отлов и содержание безнадзорных животных увеличен почти вдвое – до 54,5 млн рублей.

По состоянию на июль бюджетам муниципальных образований на основании заявок перечислено почти 11,5 млн рублей. Прогнозируемая численность безнадзорных животных, подлежащих отлову в 2017 году, 8276 голов. 

По информации комитета по ветеринарии Мурманской области из-за слабой работы целого ряда муниципалитетов отмечается снижение количества отловленных животных, что может привести к увеличению поголовья безнадзорных животных в будущем.

Подробная информация о средствах, перечисляемых из регионального бюджета в муниципалитеты, в режиме онлайн размещается на официальном портале правительства Мурманской области в рубрике «Открытый бюджет».

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