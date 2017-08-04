В Мурманской области планируют отловить больше 8 тысяч безнадзорных животных

В 2017 году объем выделяемых субвенций на отлов и содержание безнадзорных животных увеличен почти вдвое – до 54,5 млн рублей.

По состоянию на июль бюджетам муниципальных образований на основании заявок перечислено почти 11,5 млн рублей. Прогнозируемая численность безнадзорных животных, подлежащих отлову в 2017 году, 8276 голов.



По информации комитета по ветеринарии Мурманской области из-за слабой работы целого ряда муниципалитетов отмечается снижение количества отловленных животных, что может привести к увеличению поголовья безнадзорных животных в будущем.



Подробная информация о средствах, перечисляемых из регионального бюджета в муниципалитеты, в режиме онлайн размещается на официальном портале правительства Мурманской области в рубрике «Открытый бюджет».