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NASA ищет защитника Земли

11:0005 августа 2017Просмотров: 816

Объявление о вакансии на сотрудника "планетарной защиты" появилось на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США.

В его служебные обязанности входит защита планет от чуждых им форм жизни, сообщает meteovesti.ru.

Основная обязанность защитника Земли – предупреждать различные виды биологического загрязнения в ходе освоения космоса. Имеются в виду и биозагрязнение космических аппаратов, возвращающихся на нашу планету, и загрязнение других небесных тел земными микроорганизмами и прочей органикой.

Кроме эпического названия должности работа привлекает немаленькой зарплатой – от 124 до 187 тысяч долларов в год. Вакансия открыта для американских граждан с июля, прием заявлений завершается в середине августа.

Объявление об этой сказочной работе до последнего времени оставалось практически незамеченным – до тех пор, пока не привлекло внимание богатых на воображение журналистов.

Сама идея, впрочем, не нова. Принятый еще в 1967 году Договор о космосе, ставший основой международного космического права, призвал страны, участвующие в освоении космического пространства, уделить особое внимание проблеме биологического межпланетного загрязнения.

В NASA должность планетарного защитника на полную ставку существует с 2014 года. Один человек может занимать её три года с возможностью продления контракта до пяти лет.


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