В Североморском музейно-выставочном комплексе открывается выставка «Край»

С 6 августа в Североморском музейно-выставочном комплексе (ул. Сафонова, д. 15) открывается выставка «Край», на которой представлена живопись и графика мурманских художниц Марии Михайленко и Вероники Вологжанниковой. Выставка приурочена к грядущему 80-летию Мурманской области.

30 творческих работ, в которых отражается Заполярье. Для авторов картин Марии и Вероники – это источник вдохновения. В 2009 году художницы объединились в творческую группу «Борщ» для создания различных арт-объектов, выставок.

Авторов выставки «Край» также объединяет любовь к родному северу, интерес к книжной графике, иллюстрации, чувство иронии к обыденным жизненным сюжетам и страсть к путешествиям. Они часто работают на пленэре, во время поездок по Мурманской области и европейскому северу.

Посетители выставки непременно узнают знакомые достопримечательности, пейзажи и в то же время посмотрят на привычные картинки со стороны. 27 августа в 12:00 планируется встреча с авторами, где можно будет в неформальной обстановке узнать о секретах и творческих планах художниц.

Выставка работает по 30 августа.

Проект передвижных выставок организует АНО «Продюсерский Центр «Северный Характер» при поддержке Комитета по культуре и искусству Мурманской области.







