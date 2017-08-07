На руднике «Карнасурт» в Ловозерском районе погиб рабочий

Следственным комитетом РФ по Мурманской области возбуждено уголовное дело из-за нарушения правил безопасности при ведении горных, повлекшее смерть человека.

По версии следствия, утром 7 августа 2017 года на руднике «Карнасурт», расположенном в Ловозерском районе, во время проведения горных работ, произошло обрушение.

В результате произошедшего погиб рабочий, 1981 года рождения.

В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

На предприятии изъяты документы, связанные с проведением подземных работ, в том числе инструкции по охране труда работников, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Мурманской области.