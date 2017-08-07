16+
!13°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Пенсионер из Краснодара промышлял вырубкой леса в Мурманской области

13:3207 августа 2017Просмотров: 120

В полицию Кандалакши поступило сообщение о незаконной порубке деревьев в районе реки Ковда. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

Полицейские вместе с представителями лесничества установили, что деревья - пять сосен и одну осину – были срублены в период с 1 по 3 августа текущего года. Ущерб, причиненный лесному фонду Заполярья, составил 7737 рублей.

Полицейские выяснили, что деревья вырубил житель Краснодара 1955 года рождения, который прибыл в Мурманскую область на отдых. Находясь в лесу, он срубил деревья, не подумав о том, что его действия носят противоправный характер.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений».

Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет со штрафом в размере от 100 до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Читайте также
7 лет в заключении рискует провести уличный грабитель из АпатитовПравительство решило превратить россиян в сторонников здорового образа жизниВ России предложили штрафовать тех, кто продает зарубежные газеты и журналы без разрешенияНафталин в России попал под запрет
Заключенный ревдинской колонии ранил осужденного во время построения на плацуВ Мурманской области продолжают выявлять зараженную некрозом рыбуАрестантам апатитского следственного изолятора прислали большую посылку с книгами из ПетербургаЖительница Апатитов лишилась денег, пытаясь сдать квартиру через интернетМарина Ковтун встретилась с главным судебным приставом Мурманской области Василием ЛаринымПрогноз погоды по Мурманской области на 8 августа
Комментарии
Август2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
3112345678910111213141516171819202122232425262728293031123
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс