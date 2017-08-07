Пенсионер из Краснодара промышлял вырубкой леса в Мурманской области

В полицию Кандалакши поступило сообщение о незаконной порубке деревьев в районе реки Ковда. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

Полицейские вместе с представителями лесничества установили, что деревья - пять сосен и одну осину – были срублены в период с 1 по 3 августа текущего года. Ущерб, причиненный лесному фонду Заполярья, составил 7737 рублей.

Полицейские выяснили, что деревья вырубил житель Краснодара 1955 года рождения, который прибыл в Мурманскую область на отдых. Находясь в лесу, он срубил деревья, не подумав о том, что его действия носят противоправный характер.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений».

Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет со штрафом в размере от 100 до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.