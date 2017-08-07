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Пенсионерке из Мурманска продали фальшивую путевку в Абхазию

16:0007 августа 2017Просмотров: 477

В полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 59-летняя мурманская пенсионерка.

Потерпевшая рассказала, что в апреле этого года нашла на одном из сайтов в сети Интернет предложение о продаже путевки в пансионат республики Абхазия.

После телефонного разговора с администратором пансионата женщине на электронную почту выслали договор и счет для оплаты - 24 тысяч 832 рублей.

В начале августа северянка решила уточнить условия прибытия в назначенный день, однако сайт оказался заблокированным.

Телефоны, по которым раньше она звонила, были недоступными. Мурманчанка поняла, что стала жертвой мошенников.

Пенсионерка знала о подобных способах мошенничества, однако, не проверив информацию, перевела деньги мошенникам.

По факту возбуждено и расследуется уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

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