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Поисковики общественной молодежной организации подняли со дна озера Среднее советский самолет Пе-2

16:1507 августа 2017Просмотров: 353

На дне озера Среднее Ваенгское в Мурманской области поисковики Региональной общественной молодежной организации «Объединение «Отечество» Республики Татарстан обнаружили советский самолет времен ВОВ и подняли его на поверхность.

Самолет Пе-2 из состава 29-го бомбардировочного авиационного полка Особой морской авиационной группы ВВС Северного флота разбился 14 августа 1942 года. Экипаж погиб.

В состав экипажа погибшего бомбардировщика входили командир 2 АЭ капитан Щербинин Георгий Павлович 1909 года рождения, штурман 2 АЭ старший лейтенант Зильберг Исаак (Игорь) Александрович 1918 года рождения, начальник связи 2 АЭ младший лейтенант Пластинин Леонид Кириллович 1916 года рождения.

Поисковики обнаружили останки членов экипажа, а также их личные вещи: наручные часы, перьевую ручку, монеты, пуговицу с якорем, сообщает Tvzvezda.Ru 

В следующем году экспедиция будет продолжена: на месте падения самолета предстоит продолжить розыск останков пилотов, а также поднять оставшиеся фрагменты боевой машины.

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