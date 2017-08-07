В Мурманской области продолжают выявлять зараженную некрозом рыбу

В Мурманске прошло совещание рабочей группы по ситуации с болезнями дикой рыбы в водоемах области.

В текущем году через рыбоход Нижнетуломской ГЭС прошло 4747 экземпляра атлантического лосося, из них 4 % с признаками ульцеративного дермального некроза.

На рыбоучетном заграждении, установленном на реке Кола, в поселке Магнетиты, учтено 1124 экземпляра рыбы, в т.ч. 6 % с признаками заболевания.

По информации ФГБУ «Главрыбвод» на реках Ура, Титовка, Печенга, Умба больная рыба не выявляется, сообщает комитет по ветеринарии Мурманской области.