16+
!13°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

В Мурманской области продолжают выявлять зараженную некрозом рыбу

13:1507 августа 2017Просмотров: 119

В Мурманске прошло совещание рабочей группы по ситуации с болезнями дикой рыбы в водоемах области.

В текущем году через рыбоход Нижнетуломской ГЭС прошло 4747 экземпляра атлантического лосося, из них 4 % с признаками ульцеративного дермального некроза.

На рыбоучетном заграждении, установленном на реке Кола, в поселке Магнетиты, учтено 1124 экземпляра рыбы, в т.ч. 6 % с признаками заболевания.

По информации ФГБУ «Главрыбвод» на реках Ура, Титовка, Печенга, Умба больная рыба не выявляется, сообщает комитет по ветеринарии Мурманской области.  

 

Читайте также
7 лет в заключении рискует провести уличный грабитель из АпатитовПравительство решило превратить россиян в сторонников здорового образа жизниВ России предложили штрафовать тех, кто продает зарубежные газеты и журналы без разрешенияПенсионер из Краснодара промышлял вырубкой леса в Мурманской области
Нафталин в России попал под запретЗаключенный ревдинской колонии ранил осужденного во время построения на плацуАрестантам апатитского следственного изолятора прислали большую посылку с книгами из ПетербургаЖительница Апатитов лишилась денег, пытаясь сдать квартиру через интернетМарина Ковтун встретилась с главным судебным приставом Мурманской области Василием ЛаринымПрогноз погоды по Мурманской области на 8 августа
Комментарии
Август2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
3112345678910111213141516171819202122232425262728293031123
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс