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Активисты общественной организации помогли наказать директора оленегорской спортивной школы «Олимп»

14:3508 августа 2017Просмотров: 123

Общероссийский народный фронт (ОНФ) инициировал служебную проверку в спортивной школе Оленегорска.

Разобраться в ситуации активистов Народного фронта попросили жители Оленегорска, у которых накопились многочисленные вопросы к работе городской спортшколы «Олимп».

В частности, к соответствию фактической наполняемости групп и указанной в документах, правомерности командировок на соревнования и приема на работу сына директора, а также его дисциплины. 

В ходе проверки были изучены журнал посещения занятий и наполняемость групп и их соответствие утвержденному графику и расписанию занятий – нарушений комиссия не нашла, а вот информация о нахождении сына руководителя «Олимпа» Натальи Кучеры на рабочем месте в нетрезвом виде подтвердилась – ему был объявлен выговор: в ДЮСШ Алексей Кучера занимает должность рабочего по обслуживанию зданий.

По итогам проверки директору «Олимпа» Наталье Кучере вынесено дисциплинарное взыскание за ненадлежащее исполнение обязанностей.

Благодаря проверке, инициированной ОНФ по факту обращения жителей Оленегорска, удалось выявить ряд нарушений со стороны администрации школы.

Также имеются вопросы к организационной работе ДЮСШ: в интернете находится несколько версий сайтов школы, какой из них официальный – непонятно.

Притом, что на каждом из них информация или предоставлена не в полном объеме, или является недостоверной. Общественники направят советующие запросы и будут держать ситуацию на контроле.

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