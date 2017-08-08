«Гольфстрим» продолжает традиции «Мурманской мили». В городе в 12 раз пройдет уже традиционный праздник спорта

В Мурманске началась подготовка к традиционному празднику спорта “Гольфстрим”. Раньше он был известен северянам как “Мурманская миля”. Для обсуждения деталей мероприятия было решено провести выездное совещание прямо под Кольским мостом. Все подробности узнали корреспонденты ТВ-21, Сергей Неверович и Сергей Расюк.

Такой праздник спорта пройдет в Мурманске уже в 12-й раз. Так же как и в прошлом году, мероприятие было решено провести в сентябре, а не летом, как раньше.



Андрей Сысоев, глава администрации Мурманска: «Потому что к этому времени мурманчане возвращаются из отпуска, привозят своих детей и, конечно, хочется все, к чему мы так серьезно готовимся показать жителям города. Не только жителям города, но и жителям области».



Программа фестиваля насыщенная. Всего 14 различных видов спорта. Это заплыв через залив, пробег по мосту, минифутбол и другие виды. Участвовать могут все желающие, для этого нужно подать заявку в спортивный комитет города. Для участия в пробеге заявки не нужны. Как и в прошлые годы, участникам будут дарить футболки.



Ирина Андреева, председатель комитета по физической культуре и спорту Мурманска: «Футболки не просто будут, они уже есть. Уже приехали в город Мурманск. Мы их сейчас сортируем по размерам. В этом году они все будут белого цвета. Наверно открыла секрет. Каждый год мурманчане ждут, какого же цвета будут футболки. Впервые у них будет логотип Гольфстрима, фестиваля, он разработан».



На спине у каждого будет написано - Мурманск. Всего изготовили 10 тысяч футболок. Ждет северян и сюрприз. Соревнования по автокроссу.



Дмитрий Ходий, президент федерации автомобильного спорта Мурманской области: «Будет проходить автомобильный кросс. Это коллективные заезды. Только спортивные автомобили. Только с соблюдением всех требований по безопасности. Профессиональные спортсмены будут участвовать. Возможно, будет контактная борьба между автомобилями. Возможно, будут переворачивания автомобилей».



Всего будет проведено 5 заездов. Фактически без пауз между ними. Помимо этого автотранспорт под мост, скорее всего, не пустят. Окончательное решение примут завтра, но вероятно, что стоянки авто, как в прошлые годы, тут не будет. Такие меры необходимы для безопасности.



Михаил Танюшин, начальник отделения охраны общественного порядка УМВД: «Чтобы террористический акт не был с использованием автотранспортного средства. Соответственно загрузки и так далее. Не хочется людей пугать, но меры безопасности, они должны быть адекватными в складывающейся обстановке в мире».

Места для парковки выделят на подъездных дорогах. Помимо спортивных мероприятий, планируется и показательное выступление морской пехоты Северного флота и насыщенная концертная программа. На сцене выступят лучше коллективы города, ансамбль Северного флота, будет и приглашенная звезда, но кто это, пока секрет. Пройдет праздник 9 сентября.