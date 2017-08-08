Вы не хотите читать? Вы хотите смотреть всё и сразу? Тогда эта страничка для вас. Только здесь вы найдёте полное видео программы «Новости» от 8 августа 2017 года.

Сегодня в выпуске:

Мотор заглох, лодка встала посреди морских просторов. Пограничники спасали рыбаков в Вайда-Губе.



Закрытый поселок на краю земли. Как служат пограничники и живут простые люди вдали от шума городов. Начало арктического путешествия журналистов ТВ-21.



Трудовой конфликт улажен. Весь коллектив «Североморских теплосетей» готовы принять на работу в компанию «Мурманэнергосбыт».



Жилстрой - прошлое и будущее. Что ждет район Мурманска, где время остановилось и снова пошло.

Амдерма -на берегу Карского моря. Журналисты ТВ-21 прогулялись по закрытому поселку в пограничной зоне Арктики



Что скрывают бахчевые? Мурманский Россельхознадзор ищет сорняки в подстилке от арбузов.



“Гольфстрим” продолжает традиции “Мурманской мили”. В городе в 12-й раз пройдет праздник спорта.

Бараны, быки, коровы и всадники на коне. Почему у козуль разные рога? Репортаж с берега Белого моря.

