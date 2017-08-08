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Полное видео программы «Новости»

20:0008 августа 2017Просмотров: 99

Вы не хотите читать? Вы хотите смотреть всё и сразу? Тогда эта страничка для вас. Только здесь вы найдёте полное видео программы «Новости» от 8 августа 2017 года.

Сегодня в выпуске:

Мотор заглох, лодка встала посреди морских просторов. Пограничники спасали рыбаков в Вайда-Губе.

Закрытый поселок на краю земли. Как служат пограничники и живут простые люди вдали от шума городов. Начало арктического путешествия журналистов ТВ-21.

Трудовой конфликт улажен. Весь коллектив «Североморских теплосетей» готовы принять на работу в компанию «Мурманэнергосбыт».

Жилстрой - прошлое и будущее. Что ждет район Мурманска, где время остановилось и снова пошло.

Амдерма -на берегу Карского моря. Журналисты ТВ-21 прогулялись по закрытому поселку в пограничной зоне Арктики

Что скрывают бахчевые? Мурманский Россельхознадзор ищет сорняки в подстилке от арбузов.

“Гольфстрим” продолжает традиции “Мурманской мили”. В городе в 12-й раз пройдет праздник спорта.

Бараны, быки, коровы и всадники на коне. Почему у козуль разные рога? Репортаж с берега Белого моря.

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