Журналисты ТВ-21 вернулись из авиационного арктического путешествия

Во время командировки успели побывать на дальних пограничных заставах, куда только самолетом или вертолетом можно долететь, посмотрели, как служат пограничники и как живут простые люди - в суровом климате и без связи с большой землей. И сегодня мы начинаем серию репортажей. Прогулявшись по Амдерме, Наталья Алексеенко и Сергей Расюк делятся своими впечатлениями.

Путь до Амдермы неблизкий. Чтобы добраться до пункта назначения, сначала мы военно-транспортным самолетом авиации ФСБ из Мурманска с дозаправкой в Архангельске долетели до Воркуты. Это 1300 километров. А уже оттуда на вертолете отправились в отдаленный поселок. Это еще 300 километров в небе. И вот мы уже на берегу моря.



Амдерма - это небольшой поселок в Ненецком автономном округе. Он расположен на побережье Карского моря. Поселок был основан в 1933 году, в конце 80-х здесь было больше всего народу - 5 с лишним тысяч человек. Сейчас осталось всего 238 жителей. Поселок расположен в пограничной зоне.



Расстояние отсюда до окружного центра - Нарьян-Мара - 420 километров. Ближайшая железнодорожная станция находится в Воркуте - до нее 270 километров, но это по прямой. То есть, по дикой заболоченной тундре. Добраться до поселка можно по морю или по воздуху. Теоретически еще на вездеходе по зимнику. Вот только просто так сюда никого не пустят. Пограничники тщательно проверяют и контролируют всех, кто прибывает на закрытую территорию.



Александр Чистяков, сотрудник пограничного управления ФСБ России по западному Арктическому району: «Самолет, вертолет прилетел. Пограннаряд высылаем на служебном автомобиле. Осуществляем досмотр воздушного судна, паспортный контроль. Проверяем пропуска, командировочные. Хулиганы пытаются пробраться? Нарушители бывают, конечно».



У нас все документы в порядке. Можем гулять по поселку со спокойной совестью.



Амдерма встретила нас суровым летом. Мы дошли до самого берега моря. Сейчас покажу, как плещутся волны. Купаться тут, конечно, нельзя, загорать тоже. Зато можно получать удовольствие.



Журналисты здесь бывают редко. Увидев камеру, местные жители удивляются, спрашивают, про что кино снимаем в их глуши, и, немного поразмыслив, соглашаются на интервью.



Борис Романов родился в Амдерме и вот уже 71 год здесь живет. Работает слесарем на местной дизельной электростанции. Говорит, в больших городах бывал и даже жил, но навсегда переезжать из родной Амдермы в суету мегаполиса совсем не хочется.



Борис Романов: «Я, собственно говоря, никуда не еду. Хотя у меня есть отпуск. Я отпуск провожу здесь. Мне хватает, чтобы отдохнуть здесь. У нас сейчас было тепло очень. 26 градусов, наверное, недели 3 стояло».

На первый взгляд кажется, что в Амдерме сплошная разруха. Повсюду брошенные дома и горы мусора. И практически безлюдно. За час мы встретили всего-то несколько человек. На самом деле, здесь есть школа, детский сад, своя пекарня, магазин, электростанция, которая снабжает электричеством весь поселок. А еще в Амдерме есть целая полярная метеостанция на берегу моря. Застаем работников за важным делом - переезжают из ветхой деревяшки в новое здание.



Здесь наблюдают за погодой, за почвой, меряют температуру и соленость морской воды, следят за растительностью для оленеводства. Все данные передают в Нарьян-Мар, в Архангельск.

Техник-метеоролог Людмила Максимова вот уже 35 лет работает в Амдерме. Сначала в бюро погоды, потом перешла на полярную станцию. Зимой, говорит, самые суровые трудовые будни.



Людмила Максимова, техник-метеоролог: «Много, много в этом году. Трехметровые-четырехметровые сугробы были. А так климат теплеет. И зимой, и летом теплее становится. Раньше морозы были сильнее. Ветра восточные были. Сейчас преобладает юго-западный у нас ветер. Но если задует зимой. То на неделю где-то. 35 бывают порывы, 25, 30. И морозы до 30 тоже есть».



Местные жители привыкли к арктическому климату, к такому почти отшельническому образу жизни. Родные края. Туристы приезжают сюда за новыми впечатлениями.



Александр Чистяков, сотрудник пограничного управления ФСБ России по западному Арктическому району: «Кто-то хочет осмотреть на край земли, кто-то вообще не верил, что этот поселок существует. Приезжают, смотрят. Здесь трудно, самое трудное - это зимой в полярную ночь, когда солнце в 11 утра чуть на небе покажется. А в час дня уже темно-темно. И долго здесь такая зима? Где-то с ноября по февраль. В феврале обычно уже под конец первое солнышко на 5 минут выйдет, покажется».



За час, что был у нас в запасе, мы, конечно, далеко не все успели увидеть здесь - на этом краю земли. Есть повод вернуться в Амдерму. А пока наше воздушное арктическое путешествие по пограничным заставам продолжается. Следующая остановка - остров Колгуев.