16+
!15°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Новые обстоятельства убийства врача в мурманском онкодиспансере

11:0009 августа 2017Просмотров: 4316

Сегодня в поликлиническом отделении Мурманского областного онкологического диспансера убили врача

Министр здравоохранения Мурманской области Валерий Перетрухин сообщил, что ЧП произошло в 8:30 утра. Записанный на прием человек напал на врача с ножом.

Врач погиб от ножевых ранений. После этого пациент покончил жизнь самоубийством. 

Сейчас на месте работают следователи, полиция, проверяют амбулаторную карту напавшего, будет проводиться экспертиза, в том числе психиатрическая, чтобы выяснить причины такого поступка. Мужчина не являлся постоянным пациентом онкодиспансера, он записался на первые обследования.

Сейчас стало известно, что погиб заведующий поликлиническим отделением Игорь Владимирович Тюленев.  

Подобных ситуаций, по словам Валерия Перетрухина, в Мурманской области еще никогда не было.  

Читайте также
Мурманчанин устроился на работу в строительную организацию и украл инструменты на следующий деньНа Северном флоте отработали задачи противоподводно-диверсионной обороныВ Мончегорске пенсионер получил по голове штангенциркулем, отказавшись вернуть долгПрогноз погоды по Мурманской области на 10 августа
На реках Ура, Титовка, Печенга и Умба больной лосось не выявляетсяВ Полярных Зорях телефонная мошенница представлялась сотрудником банкаВместо кур-несушек - гаджеты. Житель Новосибирска «спустил» целевой кредит и уехал в МурманскРоссияне в приложении «Госулуги» чаще всего интересуются штрафами и судебными задолженностямиВ Зеленоборском загорелось подсобное помещениеСК возбудил уголовное дело по факту убийства врача в Мурманске
Комментарии
Август2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
3112345678910111213141516171819202122232425262728293031123
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс