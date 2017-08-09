Новые обстоятельства убийства врача в мурманском онкодиспансере

Сегодня в поликлиническом отделении Мурманского областного онкологического диспансера убили врача

Министр здравоохранения Мурманской области Валерий Перетрухин сообщил, что ЧП произошло в 8:30 утра. Записанный на прием человек напал на врача с ножом.

Врач погиб от ножевых ранений. После этого пациент покончил жизнь самоубийством.

Сейчас на месте работают следователи, полиция, проверяют амбулаторную карту напавшего, будет проводиться экспертиза, в том числе психиатрическая, чтобы выяснить причины такого поступка. Мужчина не являлся постоянным пациентом онкодиспансера, он записался на первые обследования.

Сейчас стало известно, что погиб заведующий поликлиническим отделением Игорь Владимирович Тюленев.

Подобных ситуаций, по словам Валерия Перетрухина, в Мурманской области еще никогда не было.