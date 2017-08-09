16+
"16°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Полное видео программы «Новости»

20:0009 августа 2017Просмотров: 114

Вы не хотите читать? Вы хотите смотреть всё и сразу? Тогда эта страничка для вас. Только здесь вы найдёте полное видео программы «Новости» от 9 августа 2017 года.

Сегодня в выпуске:

Зарезал врача, а потом себя. Пациент убил заведующего поликлиникой Мурманского областного онкологического диспансера.

К обучению готовы. 700 человек с 1 сентября будут обучаться в Мурманском медицинском колледже.

Новый социальный дом, ремонт школы и набережная с утками. Губернатор Марина Ковтун посетила поселок Молочный

В Мурманске выбирают самый уютный двор. Кто получит приз за палисадник?

Реклама
Читайте также
Пациент зарезал заведующего поликлиникой Мурманского областного онкологического диспансера и покончил с собойГубернатор Мурманской области Марина Ковтун выразила соболезнования семьям погибших в онкодиспансере700 человек с 1 сентября будут обучаться в Мурманском медицинском колледжеНовый социальный дом, ремонт школы и набережная с утками. Губернатор Марина Ковтун посетила поселок Молочный
Деловая среда: программа для бизнеса и о бизнесеРосгвардия Мурманской области объявляет о наборе на военную службуВ Кандалакше девушка «прогуляла» 250 тысяч рублей своего другаФотографов приглашают на конкурс «Особо охраняемые природные территории Мурманской области»В Североморске состоялась тренировка по аэрозольной маскировке военных объектовПо вине пьяного водителя на трассе «Кола» перевернулась машина и пострадали три человека
Комментарии
Август2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
3112345678910111213141516171819202122232425262728293031123
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс