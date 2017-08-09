Вы не хотите читать? Вы хотите смотреть всё и сразу? Тогда эта страничка для вас. Только здесь вы найдёте полное видео программы «Новости» от 9 августа 2017 года.

Сегодня в выпуске:

Зарезал врача, а потом себя. Пациент убил заведующего поликлиникой Мурманского областного онкологического диспансера.



К обучению готовы. 700 человек с 1 сентября будут обучаться в Мурманском медицинском колледже.



Новый социальный дом, ремонт школы и набережная с утками. Губернатор Марина Ковтун посетила поселок Молочный



В Мурманске выбирают самый уютный двор. Кто получит приз за палисадник?

