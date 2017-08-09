Завтра в Мурманске откроется конференция, посвященная актуальным вопросам градостроительной деятельности

Завтра, 10 августа, в Мурманске (ул. Воровского, 5/23, ГДЦ «Меридиан) в рамках празднования Дня строителя состоится конференция «Актуальные вопросы градостроительной деятельности. Задачи. Пути решения».

К участию в ней приглашены застройщики, технические заказчики, лица, осуществляющие строительство, органы местного самоуправления.

На конференции планируется рассмотреть вопросы изменения федерального законодательства в области градостроительной деятельности; эффективного взаимодействия участников строительного процесса как инструмента повышения качества строительства; формирования комфортной городской среды, сообщает пресс-служба правительства Мурманской области.

Также состоится награждение лучших работников строительной отрасли Мурманской области, победителей и призеров региональных конкурсов.

Открытие конференции в 12:00.