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12 августа на Центральном стадионе профсоюзов состоится праздник спорта

14:1110 августа 2017Просмотров: 84

12 августа на Центральном стадионе профсоюзов (ул. Челюскинцев, 1) состоится спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника.

В программе: соревнования, эстафеты, показательные выступления.

Программа мероприятия:

8.30 — Соревнования по дворовому футболу;
11.00 — Парад участников соревнований и ветеранов спорта;
11.20 — Общая разминка.
11.30 - Начало спортивных соревнований.

На празднике будут работать следующие станции:

— дворовой футбол;
— веселые старты для дошкольников;
— полоса препятствий для коллективов физкультуры;
— эстафета для школьников из оздоровительных лагерей;
— соревнования для людей с ограниченными возможностями здоровья;
— соревнования на беговелах;
— показательные выступления по гиревому спорту, настольному теннису и уличному баскетболу.

По завершению мероприятия мурманчан ждут пенная дискотека, красочный флеш-моб и награждение участников соревнований, сообщает пресс-служба администрации Мурманска.

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