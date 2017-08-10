12 августа на Центральном стадионе профсоюзов состоится праздник спорта

12 августа на Центральном стадионе профсоюзов (ул. Челюскинцев, 1) состоится спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника.
В программе: соревнования, эстафеты, показательные выступления.
Программа мероприятия:
8.30 — Соревнования по дворовому футболу;
11.00 — Парад участников соревнований и ветеранов спорта;
11.20 — Общая разминка.
11.30 - Начало спортивных соревнований.
На празднике будут работать следующие станции:
— дворовой футбол;
— веселые старты для дошкольников;
— полоса препятствий для коллективов физкультуры;
— эстафета для школьников из оздоровительных лагерей;
— соревнования для людей с ограниченными возможностями здоровья;
— соревнования на беговелах;
— показательные выступления по гиревому спорту, настольному теннису и уличному баскетболу.
По завершению мероприятия мурманчан ждут пенная дискотека, красочный флеш-моб и награждение участников соревнований, сообщает пресс-служба администрации Мурманска.