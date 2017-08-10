12 августа на Центральном стадионе профсоюзов состоится праздник спорта

12 августа на Центральном стадионе профсоюзов (ул. Челюскинцев, 1) состоится спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника.

В программе: соревнования, эстафеты, показательные выступления.

Программа мероприятия:

8.30 — Соревнования по дворовому футболу;

11.00 — Парад участников соревнований и ветеранов спорта;

11.20 — Общая разминка.

11.30 - Начало спортивных соревнований.

На празднике будут работать следующие станции:

— дворовой футбол;

— веселые старты для дошкольников;

— полоса препятствий для коллективов физкультуры;

— эстафета для школьников из оздоровительных лагерей;

— соревнования для людей с ограниченными возможностями здоровья;

— соревнования на беговелах;

— показательные выступления по гиревому спорту, настольному теннису и уличному баскетболу.

По завершению мероприятия мурманчан ждут пенная дискотека, красочный флеш-моб и награждение участников соревнований, сообщает пресс-служба администрации Мурманска.