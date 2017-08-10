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Банк Англии проигнорировал протесты веганов и не стал менять состав новых купюр

14:2310 августа 2017Просмотров: 81

Банк Англии после тщательного анализа ситуации и консультаций с экспертами и представителями общественности принял окончательное решение не менять состав полимерного материала, из которого делаются банкноты нового образца.

Ранее веганы и представители некоторых религиозных групп призвали ЦБ отказаться от выпуска купюр из этого материала, поскольку выяснилось, что в банкнотах содержится небольшое количество твердых жиров, выработанных из мясных продуктов. По данным банка, содержание таких жиров обычно не превышает 0,05%.

В пресс-релизе ЦБ отмечается, что единственной альтернативой животным жирам является переход на пальмовое масло. Однако такой шаг повлек бы за собой дополнительные расходы в размере порядка 16,5 млн фунтов ($21,4 млн) в течение десяти лет. Кроме того, производство пальмового масла наносит вред окружающей среде.

Также представители Банка Англии подчеркнули, что животные жиры содержатся в широком ряде предметов повседневного обихода, сделанных из пластика, сообщает Интерфакс.

Новая банкнота в 5 фунтов была введена в обращение в 2016 году, банкнота в 10 фунтов поступит на рынок в сентябре этого года, а купюра в 20 фунтов - в 2020 году.

Новые банкноты обладают повышенной защитой, а их прочность в 2,5 раза выше, чем у существующих бумажных денег.

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