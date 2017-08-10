Мурманские спасатели достали из Семёновского озера труп мужчины

Сегодня утром в Мурманске из Семёновского озера спасатели достали труп мужчины. Утром во время купания его обнаружили активисты клуба моржей. Сначала они подумали, что ветром на середину озера унесло буёк, решили достать. Но при ближайшем рассмотрении оказалось, что это утопленник.

Тело обнаружили в половину девятого утра. На берег озера прибыли полиция и городские спасатели. Труп достали из воды. Спасатели предполагают, что это тот мужчина, который утонул еще 30 июля, пытаясь переплыть озеро. Он отдыхал в компании друзей. Поэтому о том, что он утонул, стало известно сразу же. Несколько дней его искали водолазы, но безуспешно. Когда тело всплыло, его заметили моржи. Детали происшествия сейчас выясняют мурманские следователи.