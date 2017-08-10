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Осторожно, в Мурманске красят трубы!

20:0810 августа 2017Просмотров: 134

Вместе с фасадами главного проспекта, в Мурманске обновят и трубы северной котельной. Рабочие уже полностью отштукатурили их и подготовили к покраске, которую планируется начать уже завтра.

Трубы две. Каждая высотой 80 метров, это на 8 метров выше, чем гостиница «Арктика» в центре Мурманска. Рабочим предстоит покрасить площадь примерно 3 000 квадратных метров. При этом подрядчик обещает использовать современные технологии: краска во время работ не будет разлетаться по сторонам. Но всё же энергетики просят не рисковать и парковать личный транспорт подальше от труб. Работы планируется завершить на следующей неделе.

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