Осторожно, в Мурманске красят трубы!

Вместе с фасадами главного проспекта, в Мурманске обновят и трубы северной котельной. Рабочие уже полностью отштукатурили их и подготовили к покраске, которую планируется начать уже завтра.

Трубы две. Каждая высотой 80 метров, это на 8 метров выше, чем гостиница «Арктика» в центре Мурманска. Рабочим предстоит покрасить площадь примерно 3 000 квадратных метров. При этом подрядчик обещает использовать современные технологии: краска во время работ не будет разлетаться по сторонам. Но всё же энергетики просят не рисковать и парковать личный транспорт подальше от труб. Работы планируется завершить на следующей неделе.