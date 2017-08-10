Свежий взгляд на новый сезон. Смелые премьеры от наших журналистов на ТВ21+. Уже в сентябре

Телекомпания ТВ-21 завершает подготовку к новому телесезону. Он стартует в сентябре и наша команда приготовила для вас много приятных сюрпризов. Теперь в эфире телеканала ТВ21+, который вещает в сети IP TV Ростелеком уже целый год, появятся новые авторские программы наших журналистов. И поверьте, скучно не будет. Звёзды нашего эфира нашли свежий взгляд на всё что окружает каждого из нас на Севере.

В главной студии ТВ-21 редко бывает столько людей одновременно. Журналисты, ведущие, режиссёры, операторы сегодня не только исполняют свои обычные обязанности, но ещё и играют, как настоящие актёры. Так снимается промо ролик одного из важнейших проектов в эфире ТВ21+ - программы «Вовремя».



«Вовремя» в новом сезоне станет больше. И разделится на две самостоятельных передачи. Ведущими станут почти все журналисты ТВ-21.



Юрий Ерофеев, шеф-редактор телеканала ТВ21+: «Мне кажется, что очень важно реагировать, оперативно на актуальные темы, которые нам подкидывает сама жизнь, поэтому у нас будет «Вовремя лайт», такая 15-минутная программа, которая будет рассказывать о самых актуальных темах, проблемах, о том, что волнует наших зрителей именно в это время. Ну и естественно, как итог будет «большое» «Вовремя», в которой будут саккумулированны главные события недели, аналитический взгляд на происходящее, и естественно на будущее».



Весь первый сезон на ТВ21+ команда «Вовремя» ставила смелые эксперименты с форматом проекта, программа была и весёлой, и серьёзной, раз в неделю выходила в прямом эфире, чтобы иметь возможность общаться со зрителями. А теперь такой выпуск будет длиться час по пятницам и одна из ведущих «Вовремя» уже готовится к новшествам.



Татьяна Куфенко, ведущая программы «Вовремя»: «Настроение боевое, как и в прошлом году, но теперь я очень рада, что «Вовремя» становится больше, нам мало места, мало пространства, поэтому мы хотим расширяться и будем делать это в новом сезоне».



Новым проектам и программам, да и самому телеканалу - нужна красивая «одежда», так на сленге телевизионщики называют заставки программ, их оформление и промо - рекламные ролики. В новом сезоне ТВ21+ будет выглядеть, без преувеличения кинематографично. Красивые съёмки, подробные сценарии, где всё расписано буквально по секундам. Актёрами наших роликов и программ уже стали и журналисты и наши зрители.



Дмитрий Фомичёв, дизайнер, оператор-постановщик промо роликов ТВ21+: «На самом деле, не важно на что снимать, на какую камеру, самое сложное, что отличает кинематографичное производство - это работа команды, а команда, несмотря на всю быстроту процесса на самом деле потратила уйму времени, ребята оставались тут до 12 часов, до часу ночи просто подготавливая эти съёмки, на обедах в кафе рисуя раскадровки на салфетках, как это всё будет происходить, поэтому за этими 20 секундами промо, 20 минут съёмок, стоит часов 20, если не 200 предпродакшена».



Дубль за дублем снимается то, что поможет вам, нашим зрителям найти и выбрать что-то интересное для себя в эфире ТВ21+. И то, что покажет: мы живём на Севере. Поэтому и ТВ21+ - настоящий. Северный.



Кроме новой эфирной «одежды» и «Вовремя», мы придумали новый вечерний блок программ. С понедельника по пятницу он будет начинаться с новостей в 19:30 и заканчиваться в 21:00.



Светлана Солдатова, генеральный директор ООО «Северо-западное вещание»: «На самом деле, эфирное время - это богатство, которое мы наконец получили. Потому что до этого времени у нас были просто маленькие врезки в телеканал СТС. Теперь у нас региональный общедоступный телеканал ТВ21+ мы можем делать программы, рассказывать о событиях, которые происходят в Мурманской области чуть подробнее, чем в новостях, с какими-то новыми интересными подходами мы можем это сделать».



В новом сезоне зрители увидят «Незамерзающего дежурного», роль которого исполняет Михаил Аброськин. Он уже попробовал свои силы быть экспертом во всём в новостных выпусках, а также в умении быть городским исследователем.



Наталья Алексеенко, известная в нашей телекомпании своей оперативностью и тяготе ко всему, что может иметь аббревиатуру «ЧС», каждую неделю будет выпускать обзор главных и леденящих душу происшествий. Александр Суняев и Иван Герасимов запустят своё отвязное развлекательное шоу «Полный ягель».



В этом же вечернем блоке на ТВ21+ не обойдётся и без экономического обзора. Но максимально необычного. Всё - понятным языком и только то, что достойно обсуждения без скучных цифр и курсов.



Эти и другие программы нового сезона настоящего северного ТВ21+ смотрите уже в сентябре. Во всех кабельных сетях Мурманской области на 21 кнопке. Следите за анонсами в эфире, в группе ТВ-21 в социальной сети «Вконтакте» и на сайте tv21.ru