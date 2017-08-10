В России пройдет конкурс молодежных проектов

1 сентября 2017 года, в День знаний, Федеральное агентство по делам молодежи начнет прием заявок от некоммерческих организаций на участие во Всероссийском конкурсе молодежных проектов.

В конкурсе на предоставление грантов в форме субсидии могут принять участие молодежные и детские общественные объединения, являющиеся юридическими лицами и зарегистрированными в установленном законодательством Российской Федерации порядке не позднее, чем за год до проведения конкурса.

Организации должны иметь статус всероссийских, межрегиональных и региональных объединений. Свои заявки НКО могут направить до 14 сентября 2017 года через автоматизированную информационную систему «Молодежь России».

Лауреатам конкурса будет предоставлен грант в форме субсидии, не превышающий 2 млн. рублей. Размер государственной поддержки будет определен на основе заявки, содержащей сведения о предполагаемых расходах на реализацию проекта с их финансово-экономическим обоснованием.

В этом году Росмолодежью запланировано проведение ряда Интернет-вебинаров для представителей некоммерческих организаций. Их целью станет разъяснение правил проведения конкурса для НКО, оценки проектов, технических особенностей подачи заявки и заполнения проекта в АИС «Молодежь России».

Для того, чтобы принять участие, необходимо в день проведения мероприятия, перед заявленным временем начала вебинара, перейти по указанным ссылкам. Дополнительные уведомления будут публиковаться в официальных аккаунтах социальных сетей Росмолодежи.

График вебинаров, а также дополнительную информацию можно найти на сайте.