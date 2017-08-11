Активисты общественной организации проверили «убитые» дороги в Апатитах

Эксперты мурманского Общероссийского народного фронта проехали по большинству центральных дорог Апатитов.

В ходе инспекции были проверены улицы Ленина, Козлова, Ферсмана, Зиновьева, Московская, Воинов-Интернационалистов, Победы, проспект Сидоренко. И, хотя по сравнению с другими городами Мурманской области общее состояние муниципальных дорог активисты ОНФ признали неплохим, претензий к ним оказалось много.

Так, улица Ферсмана поставлена в план ремонта на этот год, и на одной из полос уже заменено покрытие. Остальные участки буквально усеяны глубокими ямами, в том числе на пешеходном переходе.

Улица Пушкина хоть и частично отремонтирована, высоких оценок у проверяющих тоже не получила: асфальт вздулся, а значит, велика вероятность того, что подрядчик работал с нарушениями.

На проспекте Сидоренко проверяющие отметили значительные провалы полотна у ливневых коммуникаций, правда, пока без его повреждения. Эта дорога находится на гарантии, но реакции от исполнителя работ нет.

На некоторых участках улицы Зиновьева глубокие ямы.

Инспекция в Апатиты показала, что большинство нарушений на «убитых» дорогах, нанесенных на карту, были учтены местными властями: в итоге эти участки частично или полностью отремонтировали, сообщает Onf.Ru