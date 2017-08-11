Калининградский покоритель крыш забрался на мурманскую Арктику

Приехать несколько тысяч километров, чтобы сфотографировать вид с самого высокого здания за Полярным кругом. Из Калининграда в Мурманск приехал молодой руфер. Именно так называются люди, которые покоряют вершины, но не в горах, а в городах, залезая на высокие здания. Вместе с ним на крышу Арктики забралась и наша съёмочная группа. Марк Протасов и Павел Третьяков. Предупреждаем заранее - то, что вы увидите дальше ни в коем случае нельзя повторять без разрешения и подготовки, это может быть опасно для жизни.

На самом краю крыши, на высоте 72 метров. В таких условиях привык фотографировать Данил Кунисов из Калининграда. Руфер, от английского слова «roof» - крыша, стремится взобраться на самые высокие здания по всей стране. На его счету больше трёхсот покорённых домов в Калининграде, Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Туле. Теперь этот список пополнился Мурманском. (поставить фото его фотки с разных городов)



Данил Кунисов, руфер (Калининград): «Я очень сильно хотел найти себя. Однажды друг у меня в Калининграде, он занимается фотографией, пригласил на крышу. Я пофотографировал и понял для себя, что крыша - это то место, с которых мои фотографии получаются хорошими, действительно».



Атмосферные фотографии в альбоме и новая точка покорённых городов на карте. Это не всё, за чем руферы идут на крышу. Здесь ты себя ощущаешь на высоте, во всех смыслах этого слова. Вот и мы не смогли удержаться, чтобы не сделать селфи в таком месте.



Многие не понимают и спрашивают - ради чего всё это? Лезть непонятно куда, чтобы сделать лишь пару фотографий. А фот ради чего - ради прекрасного вида города-героя Мурманска, фактически с высоты птичьего полёта. Пейзаж, который увидеть могут далеко не все.



Единомышленник Данила в Мурманске - Николай рассказывает - самое сложное и даже неприятное в руфинге - это спускаться. После таких видов на город, лишаться ощущения свободы и возвращаться на землю совершенно не хочется.



Николай Малявкин, руфер (Мурманск): «Когда ты залез, и ты чувствуешь себя королём мира, а потом тебе надо спускаться. И ты такой: «Ну, блин!»



Главное, о чём стоит помнить в таком приключении - безопасность. Высота не прощает ошибок. Вылазка в незнакомое и необорудованное место может закончиться как минимум травмой.



Николай Малявкин, руфер (Мурманск): «Не ходить ни в каких наркотических опьянениях, алкогольных. Т.е. чтобы у тебя был трезвый ум, потому что это всё-таки опасное занятие. Здесь высота огромная и тут нет таких людей, которые будут нести за тебя ответственность. Ты несёшь ответственность только сам за себя».



Спустя час все интересные ракурсы найдены. Фотографии сделаны, осталось их только обработать и можно выкладывать на зависть таким же фанатам снимков с высоты. Впереди у Данилы Кунисова из Калининграда - покорение новых высот. Дальше по маршруту - города Карелии.